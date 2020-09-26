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مرأة

بـ فستان كتف وكتف.. شيرين رضا بإطلالة تبرز أنوثتها

السبت 26/سبتمبر/2020 - 06:52 م
شيرين رضا
شيرين رضا
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محمد بدران

نشرت الفنانة شيرين رضا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت شيرين رضا، بإطلالة جذابة ترتدي فستانا أنيقا بكتف باللون الذهبي الذى يبرز عن جمالها ورشاقتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فى الماكياج على اللون الأسود للعيون والرموش، كما وضعت أحمر للشفاه باللون البيج الذى يبرز جمالها.


كما اختارت تسريحة مميزة للشعر تبرز جمالها، بطريقة تتناسب مع ظهورها، ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.


وكان آخر أعمال شيرين رضا فيلم "رأس السنة "، الذى عرض قبل إغلاق دور العرض، مع كل من إياد نصار وشيرين رضا وبسمة وإنجى المقدم وأحمد مالك، وإخراج محمد صقر. 


كما شاركت شيرين رضا في فيلم "الضيف"، بطولة الفيلم خالد الصاوى، أحمد مالك، جميلة عوض، فيما يشارك ماجد الكدوانى، ومحمد ممدوح، ومحمود الليثى، كضيوف شرف الفيلم، وهو من تأليف إبراهيم عيسى.

كما حلت الفنانة شيرين رضا ضيفة شرف فى فيلم " الفيل الأزرق 2" من بطولة كريم عبد العزيز ونيللى كريم وهند صبرى.


يُذكر أن فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز حقق أعلى إيرادات في تارخ السينما المصرية لتكون محصلة الفيلم من الإيرادات 103 ملايين و 625 ألف جنيه.


كما شاركت شيرين رضا في فيلم تراب الماس بطولة محمد ممدوح آسر ياسين ومنة شلبي وشيرين رضا وماجد الكدواني وصابرين وعزت العلايلي.


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