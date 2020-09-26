كان سعيدا.. أحمد موسى: الإرهابي زوبع طلب الحماية من وزير داخلية تركيا

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل اجتماع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا مع وزير خارجية تركيا ونائبه.





وقال الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن قيادات الاخوان في تركيا ضحوا بشباب الإخوان في مصر.





وتابع الإعلامي أحمد موسى "أبواق الجماعة الإرهابية مثل حمزة زوبع لا يعترف بالإنجازات داخل مصر"، مضيفا "الإرهابي حمزة زوبع يحصل على الحماية من وزير داخلية تركيا".





ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن "الإرهابي حمزة زوبع وقيادات الإخوان في تركيا توسلوا للمسؤولين في تركيا لحمايتهم".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى "من يقبض عليه من عناصر الإخوان يحاكم كإرهابي لأن جماعة الإخوان إرهابية"، مضيفا "الإرهابي حمزة زوبع في قمة السعادة، وهو بجانب وزير داخلية تركيا، ويطلب منه الحماية".