تشير التقديرات الحديثة إلى أن 33 مليون شخص في جميع أنحاء العالم لديهم أمراض القلب الروماتيزمية. ما زالت الحمى الروماتيزمية مشكلة صحية كبيرة فى العالم الثالث، وتصل نسبة الإصابة إلى 1% فى بعض الدول، وهى مسئولة عن 30% من أمراض القلب فى العالم الثالث، وتصيب 470000 حالة جديدة سنوياً فى العالم، منهم 60% يصابون بأمراض القلب الروماتيزمية سنوياً، و95 % من الإصابات والضحايا فى العالم الثالث.. توجد أعلى معدلات الإصابة فى أفريقيا جنوب الصحراء ، حيث تصيب هناك إلى 3 % من طلبة المدارس.





فى جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين في مايو 2018، اعتمدت الدول الأعضاء القرار ج ص ع71-14 بشأن الحمى الروماتيزمية وأمراض القلب الروماتيزمية. سبق أن أوصت منظمة الصحة العالمية بتطبيق التجربة المصرية فى علاج الحمى الروماتيزمية بدول العالم المختلفة التي تعاني من هذا المرض.





الحمى الروماتيزمية الحادة مرض من أمراض المناعة الذاتية الالتهابية التي قد تحدث بعد العدوى بالبكتيريا السبحية العقدية. لقد أصبحت الحمى الروماتيزمية الحادة ترتبط في القرن الحادي والعشرين إلى حد كبير بالازدحام والفقر.

البكتيريا السبحية العقدية هى المسئولة عن حوالى ثلث حالات التهابات الحلق، وهناك سلالات متعددة لهذه البكتيريا، بعضها يتسبب فى الحمى الروماتيزمية و تفرز مجموعه من السموم التى تسبب الطفح و ارتفاع درجه الحراره. تم اثبات العلاقه السببيه بين الحمى الروماتيزميه و البكتيريا السبحية العقدية المسببه التهابات الحلق سنه 1931 .البكتيريا السبحية العقدية هى المسئولة عن 10 % إلى 30% من إلتهابات الحلق .





هناك سلالات لهذه البكتيريا متعددة بعضها يتسبب فى الحمى الروماتيزمية مثل M 1، M 3، M 5، M 6، M 18، M 24 . منذ سنه 1939 بدأ العلماء فى منع تكرار الحمى الروماتيزميه باستخدام المضادات الحيوية ،على أنه منذ سنه 1949 تبين أن البنسلين أفضل مضاد يمنع تكرار الحمى الروماتيزمية. تفرز البكتريا السبحية العقدية مجموعة من السموم التى تسبب الطفح وارتفاع درجه الحرارة . تتشابه بعض جزيئات مكونات هذه البكتيريا فى مع بعض أنسجة قلب المريض نفسه ، و ربما تلعب بعض المواد الكيمائية الناتجة عن الالتهابات أو نقص بعض مواد كيمائية أخرى دور فى تدمير أنسجة عضلة القلب أو صماماته . تنتج مضادات جسميه تبدأ فى التفاعل مع بعض أنسجة الجسم نفسه معتبره أنسجة الجسم أنسجة غريبة عن الجسم وتبدأ فى التدمير البطئ لها .





عمر الإصابة من 5 – 15 سنة، و المتوسط عشر سنوات ، ‏لكن ربما تحدث الإصابة من عمر سنتين‏ أيضًا، و تتساوى نسبة الإصابة فى الجنسين ، لكن المرض أكثر بالحمى الروماتيزمية شدة فى الإناث . الحمى الروماتيزمية تصيب بدرجة غير متناسبة الفتيات والنساء اللواتي يتعرضن لخطر أعلى بمقدار مرتين للإصابة بالمرض مقارنة بالرجال، وتمثل الإناث ثلثي المرضى المصابين بالمرض الذين يدخلون المستشفيات في 12 بلدًا في الإقليم الأفريقي والهند واليمن. وعندما تكون الحمى الروماتيزمية وأمراض القلب الروماتيزمية متوطنة، يكون مرض القلب الروماتيزمي هو مرض القلب الرئيسي الذي يصيب النساء الحوامل، ويتسبب في أمراض أمومة وخيمة ووفيات في الفترة المحيطة بالولادة.









تكثر الحمى الروماتيزمية فى فصل الشتاء يليه الخريف وأوائل الربيع ، و تحدث مع الإزدحام و التلوث و العشوائيات و سوء التهويه ، و يعتمد إحتمال الاصابه على العمر و الفقر و سوء التغذيه و الاستعداد الوراثى . تتكرر الحمى الروماتيزمية فى بعض العائلات بين الاخوه لوجود عوامل وراثية في الأطفال المصابين بروماتيزم القلب وإخوانهم المعرضين للإصابة.





تصيب الحمى الروماتيزمية أساساً المفاصل وعضلة القلب و صمامات القلب. تسبب الحمى الروماتيزمية على المدى البعيد تليف صمامات القلب التى تسبب ضيق صمامات القلب،أو زيادة سمك صمامات القلب التى تسبب تسرب و ارتجاع الدم . يسبب التهاب عضلة القلب لغطاً بالقلب ،أما تكرار الحمى الروماتزمية فيؤدي في النهاية إلى ضيق أو اتساع أو كليهما في صمامات القلب. كل صمامات القلب معرضة لمضاعفات الحمى الروماتيزمية، لكن يتأثر الصمام الميترالى الذى يفصل الأذين الأيسر عن البطين الأيسر بنسبه 80%، يليه الصمام الأورطى الذى يفصل البطين الأيسر عن الأورطى بنسبه 30%، يليه الصمام ثلاثى الشرفات الذى يفصل الأذين الأيمن عن البطين الأيمن بنسبه 5% .





يحدث التهاب المفاصل فى ثلاثة أرباع الحالات فى المفاصل الكبيرة مثل الركبة و الكاحل و الكوع و الفخذ و الرسغ و الكتف، ويبدأ أولاً في مفصل واحد أو إثنين لمدة أسبوع ، ثم تزول الأعراض وفى نفس الوقت ينتقل الالتهاب إلى مفصل آخر ويتكرر هذا بالتبادل . يمكن أن يسبِّب تلف الصمام المترالي أو صمامات القلب الأخرى أو أنسجة القلب الأخرى مشاكل في القلب في مرحلة متقدمة من الحياة. يمكن أن تتضمَّن الحالات ضربات قلب غير منتظمة و الرجفان الأُذيني و فشل القلب .





تحديات الحمى الروماتيزمية كثيرة،فما زلنا بحاجة لعلاج فعال يمنع الحمى الروماتيزمية بدون الحاجة لتناوله مدى الحياة، و علاج يقضى على الميكروب السبحى فى فترة وجيزة، و إستراتيجيات جديدة للوقاية فى المجتمعات الفقيرة،و طرق جديدة للتشخيص غير مكلفة، و الفحص بالموجات الصوتية مجاناً فى المراكز الصحية، و كيفية التغلب على العوامل الوراثية المهيئة للإصابة ،والوصول لتطعيم فعال يقى من الإصابة يتحدى تعدد فصائل وسلالات البكتيريا المسببة.





تحسن المستوى الاقتصادى و الاجتماعى يؤدى الى انخفاض معدلات الحدوث ، مثل ما حدث فى الولايات المتحده الأمريكيه سنه 1945 أى قبل عصر استخدام المضادات الحيويه، و انخفضت معدلات الحدوث هناك الى أن وصلت 1 لكل مائه ألف طفل، و فى الغالب تحدث العدوى فى الأطفال المهاجرين حاليا، و يرجع ذلك للتشخيص المبكر، والاستخدام المبكر للعلاج المناسب ، و إتباع طرق الوقايه ، و تعزيز التثقيف الصحى .





تشمل الوقاية الأولية التثقيف الصحى للمواطنين، والتشخيص المبكر، والعلاج المبكر لالتهابات الحلق، والوقاية الثانوية بالعلاج الوقائى، والوقاية الثلاثية بعلاج المضاعفات، مثل التدخل الجراحى لتوسيع ضيق الصمام الميترالى أو لإصلاح ارتجاع الصمام الميترالى .

من الأهمية إتباع نظام غذائي صحي لمريض الحمى الروماتيزمية حتى لا يرهق القلب، و ينبغي أن تغرس العادات الغذائية السليمة مبكرًا خلال مرحلة الطفولة، بالإكثار من الفواكه و الخضروات الطازجة، و الأطعمة الغنية بفيتامين سى كالجوافة والكيوى والبروكلى والفلفل الملون والحمضيات ، و الأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين مثل الجزر و البطاطا و القرع و الفلفل البرتقالي اللون و المشمش و الشمام و المانجو . يفضل الإقلال من اللحوم، و الدهون خاصة تلك المشبعة، مع تجنب تدخين التبغ و الأطعمة المالحة .

التدخل الفعّال والمبكر يمكن أن يقي من الوفاة المبكرة الناجمة عن أمراض القلب الروماتيزمية. العلاج بالمضادات الحيوية في المرضى الذين يعانون من الحمى الروماتيزمية الحادة ضروري بغض النظر عن نتيجة مزرعة الحلق. يستخدم البنسلين طويل المفعول بالعضل كل 2 الى 3 أسابيع ، الحمى الروماتيزمية الغير مصحوبة بالتهاب القلب يتطلب علاجها مدة 5 سنوات أو حتى يبلغ عمر المريض 18-21 سنة ( أيهما أطول)، لكن ربما يستمر العلاج مدى الحياة مع الحمى الروماتيزمية المصحوبة بالتهاب القلب أو المضاعفات القلبيىه.يهدف العلاج لقتل البكتيريا المسببة،و علاج الإلتهابات الناتجة، و منع التكرار. فى حالات الحساسية للبنسلين يجب أن تستخدم بدائل أخرى. يحتاج المرضى بالحمى الروماتزمية ومضاعفاتها إلى الدعم النفسى و الاجتماعى.



