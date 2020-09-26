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أخبار العالم

الأمم المتحدة: استخدام اقتصاد ليبيا كأداة حرب قاد الشعب للبؤس

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:23 م
صدى البلد
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محمد عثمان

أكدت المبعوثة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، اليوم السبت، أن الأمم المتحدة ترفض استمرار تدفق السلاح والمرتزقة يوميًا إلى ليبيا.

وقالت ويليامز في مقابلة مع قناة "العربية"، إن أسباب القلق في ليبيا باقية رغم التطورات المشجعة في المفاوضات، مشيرة إلى أن نقص إمدادات المياه والكهرباء في ليبيا مبعث قلق كبير.

وأوضحت ويليامز أن الأمم المتحدة حصلت على تعهدات من رئيس حكومة الوفاق المستقيل، فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، بوقف إطلاق النار، لافتة إلى أن أحد المواضيع المقترحة على الطاولة هو نزع السلام من سرت.

وأضافت ويليامز أن البعثة ترصد انتهاكات صارخة للسيادة الليبية وتدخلات خارجية من عدة دول.

واعتبرت المسئولة الأممية أن استخدام اقتصاد البلاد كأداة حرب قاد الشعب الليبي للبؤس، موضحة أن المغرب التي تستضيف جولة المفاوضات الحالية بين الفرقاء الليبيين تسعى لإيجاد حل حقيقي للأزمة.

وكانت وسائل إعلام ليبية تداولت في وقت سابق من اليوم انباء عن تأجيل الجولة الجديدة من مفاوضات الحوار الليبي في المغرب إلى يوم الثلاثاء بدلا من الأحد.

يذكر أن المشاورات الليبية انطلقت بين ممثلين عن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في 6 سبتمبر الجاري بوساطة مغربية.

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