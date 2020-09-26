بعد حركة التغييرات.. أحمد موسى يهنئ رؤساء مجالس إدارة وتحرير المؤسسات الصحفية

وجه الإعلامي أحمد موسى، التهنئة إلى رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية الذين تم تجديد الثقة فيهم.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "مبروك لكل زملائنا وزميلنا عمرو الخياط رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم".





وعقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعًا برئاسة عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة اليوم، السبت، الموافق 26 /9 /2020، حيث تمت مناقشة التغييرات الصحفية وفقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها بالقانون 179 لسنة 2018.





وصرح عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، بأن التغييرات الحالية كانت في ظروف صعبة تمر بها المؤسسات الصحفية القومية مما يفرض على الجميع بذل المجهود والعمل للنهوض بها، حيث إنها تمثل أحد أعمدة الدولة لمواجهة الإرهاب والتحديات والمساهمة في بناء مصر الحديثة.





وأضاف "الشوربجي"، أنه يجب على كل القيادات الجديدة التعاون والعمل بروح الفريق لإعلاء المصلحة العامة.





وتمني "الشوربجي"، للقيادات الجديدة التوفيق والنجاح في عملها، مؤكدًا وقوف الهيئة ومساندتها لكل المؤسسات القومية لأداء دورها الريادي ومهمتها الوطنية المأمولة منها.





كما وجه الشكر للقيادات السابقة عما بذلوه من جهد خلال فترة توليهم المسئولية، هذا وقد شملت حركة التغييرات الأسماء الآتية:





بالنسبة لرؤساء مجالس الإدارة:





1- عبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام

2- أحمد محمد جلال منتصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم

3- محمد إياد محمد أبو الحجاج حافظ رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير

4- أيمن فتحي أحمد توفيق رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف

5- أحمد مصطفي عمر رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال

6- سعيد عبده مصطفي حسانين رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف.. وإسناد رئاسة مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع له

7- على حسن عبد الباقي رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط





وبالنسبة لرؤساء تحرير الإصدارات الصحفية القومية:





أولًا: مؤسسة الأهرام





علاء الدين كمال محمد ثابت رئيس تحرير جـــــــــريـــــــدة الأهــــــــــــــــــــرام

ماجد محمد منير فؤاد أحمد توفيق رئيس تحرير جريدة الأهـــــــرام المسائـــــي

ورئيس تحرير بوابة الأهرام الإلكترونيــــــــة

والإشراف على مجلة ديوان الأهــــــرام الإلكترونية





جمال ماهر عبد الحميد حسن الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العـــــربي

محمد شبانة عبد العزيز بدوي رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي

مروة ممدوح أنيس الطوبجي رئيس تحرير مجلة نصف الدنيــــا

حسين حسن أحمد أحمد الزناتي رئيس تحرير مجلـــــــة علاء الديـــن

سوسن مراد عز العرب رئيس تحرير مجلـــــــــــة البـــيـــــــــــــت

عزت إبراهيم ميخائيل يوسف رئيس تحرير مجلــــــــة الشـــــبـــــــاب

رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلي +البوابة الإلكترونية الإنجليزية





شريف على محمد عبد الباقي عزيز رئيس تحرير مجلة لغة العصر

نيفين محمد كامل عمر رئيس تحرير جريدة الأهرام إبــــــــدو

خليفة أدهم أحمد خليل رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادي

أيمن محمد السيد محمد شعيب رئيس تحرير جريدة الأهرام التعاوني ومجلة الأهرام الزراعي





أحمد ناجي أحمد قمحه

رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، ورئيس تحرير مجلة الديمقــــراطيـــــــة





ثانيًا : مؤسسة أخبار اليوم:





خالد طه ميري عبد الرحمن رئيس تحرير جـــــــريـــــدة الأخبـــــــــار

عمرو رأفت الخياط رئيس تحرير جريدة أخبار اليــــــــوم

محمد عدوى أحمد عدوى رئيس تحرير مجلة أخبار النجــــــوم



