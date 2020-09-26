يجب إصلاحه فورًا.. 5 علامات تخبرك أن لديك مشكلة هاردوير في هاتفك

تتعرّض الهواتف بعد فترة معينة من الاستخدام، سواء كانت هذه الفترة قصيرة أو طويلة، إلى عدد من المشكلات التى تعوق استخدام الهاتف بشكل طبيعى مما يجعل المستخدم غير قادر على القيام بالمهام الأساسية على هاتفه، ولا يعرف تحديدا ما هو السبب الذى يعطل هاتفه، الأمر الذى يكون سببا في عدم إصلاحه بشكل سليم.





وبحسب موقع CNET فإن هناك عددًا من العلامات التى عندما تحدث للمستخدمين، فإن هذه العلامات تدل بشكل أكيد على وجود مشكلة في هاردوير الهاتف مما يعنى أنه يجب تصليحه بشكل عاجل لتلف الأجزاء الأساسية المكونة له :









1- الهاتف لا يعمل رغم شحنه





وعلى الرغم من شحن الهاتف بنسبة كافية لتشغيله بشكل جيد من 50 % إلى أكثر إلا أن الهاتف لا يعمل بشكل طبيعى، ولا يكون قادرا على فتح التطبيقات أو التصفح على الانترنت.





2- كثرة إعادة التشغيل

وتعد مشكلة إعادة تشغيل الهاتف أكثر من مرة في أوقات قليلة للغاية دليل كبير على أن هاتفك الذكى يعانى من مشكلة في الهاردوير .





3- تسريب شحن البطارية بسرعة

وقد يكون الهاتف جديدا أو أنك لا تقم باستخدامه وقت طويل ولا ترهقهه في تشغيل الألعاب وغيرها من الأشياء التى تستنذف البطارية إلا أن البطارية تنفد في وقت سريع جدا لا يتخطى 3 ساعات.

4- فشل الاتصال بالواى فاى

ويجد الكثير من المستخدمين أحيانا أن هواتفهم لا تقم بالاتصال بالواى فاى رغم عدم وجود أى مشكلة حقيقية لتشغيله مثل ادخال اسم الشبكة وكلمة السر والتأكد من أن الواى فاى مفعل ويقوم بالاتصال على الأجهزة الأخرى.





5- فشل في تشغيل السماعات