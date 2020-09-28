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فن

فى ذكرى رحيله الـ 50.. أبرز انجازات جمال عبد الناصر على المستوى الثقافى

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:01 ص
جمال عبد الناصر
جمال عبد الناصر
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أحمد إبراهيم
50 عاما مروا على رحيل الزعيم جمال عبد الناصر الذى ساهم فى ازدهار البلاد بمختلف المجلات ولعل من ابرزها الفن وتخرج أعمال مميزة جسدت ذلك العصر الذهبي، حملت ولا زالت وصف "زمن الفن الجميل".

نرصد فى التقرير التالى أبرز الانجازات التى حققها جمال عبد الناصر على مستوى الفن والابداع بشكل عام. 

كان هناك اهتماما خاصا من جانب الرئيس جمال عبد الناصر بالفن والثقافة حيث قرر عام 1958 إنشاء وزارة تعنى بشؤون الثقافة، وكان على رأسها الراحل ثروت عكاشة أول وزير للثقافة والإرشاد القومى وخلال تلك الفترة تم إرساء البنية التحتية للثقافة وإنشاء كثير من الهيئات التى عملت على إثراء الحياة الثقافية والفنية، مثل المجلس الأعلى للثقافة، وهو المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والهيئة العامة للكتاب، ودار الكتب والوثائق القومية والتى كانت تحوى في ذلك الوقت نحو نصف مليون مجلد من الكتب والمخطوطات القيمة، للمحافظة على التراث المصرى بداخله. 

تم تأسيس فرق دار الأوبرا المختلفة مثل أوركسترا القاهرة السيمفوني، وفرق الموسيقي العربية، والسيرك القومي ومسرح العرائس، والاهتمام بدور النشر، كإنشاء المكتبة الثقافية، التي كانت النبتة الأساسية لمشروع مكتبة الأسرة، فضلا عن رعاية الآثار والمتاحف ودعم المؤسسات الثقافية، والسماح بإنتاج أفلام من قصص الأدب المصري الأصيل بعد أن كانت تعتمد على الاقتباس من القصص والأفلام الأجنبية.

إنشاء أكاديمية الفنون، عام 1969، كان واحدا من أهم إنجازات "ناصر"، فهي أول جامعة لتعليم الفنون ذات طبيعة منفردة في الوطن العربي، حيث تضم المعاهد العليا للمسرح والسينما والنقد والبالية والموسيقى والفنون الشعبية.
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