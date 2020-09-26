يبحث الجميع عن أفضل وسائل لتقوية مناعة الجسم لأنها خط دفاع الجسم الأول ضد الامراض مما يجعل الانسان يعيش فى حالة امان من الاصابة بأخطر الأمراض.





ولكن التوصل لـ أفضل وسائل لتقوية مناعة الجسم ليس سهلا لان هناك عدد كبير من الاطعمة والمواد الطبيعية التى تساعد تقوية مناعة الجسم ، لذا نعرض في هذا التقرير أفضل وسائل لتقوية مناعة الجسم وفقا لما ذكره موقع " besthealthma " وموقع " timesofindia" .

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تقوية المناعة بطريقة طبيعية

يعد اتباع الإرشادات العامة للصحة الجيدة هو أفضل خطوة فردية يمكنك اتخاذها نحو تقوية المناعة بطريقة طبيعية ، و يعمل كل جزء من أجزاء جسمك ، بما في ذلك الجهاز المناعي ، بشكل أفضل عند حمايته من الاعتداءات البيئية ودعمه باستراتيجيات الحياة الصحية مثل:





الابتعاد عن التدخين.

تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضروات.

ممارسة الرياضة بانتظام.

حافظ على وزن صحي.

إذا كنت تشرب الكحول ، لا تشرب إلا باعتدال.

احصل على قسط كافٍ من النوم.

اتخذ خطوات لتجنب العدوى ، مثل غسل يديك بشكل متكرر وطهي اللحوم جيدًا.

حاول تقليل التوتر والاجهاد العصبي .

يمكن أن يؤدي ممارسة التأمل اليقظ يوميًا إلى تعزيز إنتاج الأجسام المضادة. تم تصميم الأجسام المضادة للتعرف على البكتيريا والفيروسات الغريبة ، وإشارة خلايا الجهاز المناعي لمهاجمة مسببات الأمراض الغريب .





زيادة المناعة بالاعشاب

تعد زيادة المناعة بالاعشاب من الطرق القديمة جدا التى اتبعها البشر فى مختلف البلدان واثبتت فاعليتها مما جعلها تستمر حتى الوقت الحالى.

ونعرض فيما يلى أبرز طرق زيادة المناعة بالاعشاب التى تجعل جسم الانسان حصن منيع ضد الأمراض.





ثوم

الثوم هو غذاء خارق يستخدم لعلاج العديد من المشاكل الصحية. تحتوي هذه العشبة ذات الرائحة النفاذة الموجودة في كل مطبخ تقريبًا على خصائص مضادة للميكروبات ومضادات حيوية ومضادة للالتهابات. يحتوي الزنجبيل على مركبات تزيد من عدد خلايا الدم البيضاء في الجسم ، والتي تقتل البكتيريا والفيروسات الغريبة. يمكنك زيادة كمية الثوم في طعامك لرفع نظام المناعة لديك.





جيلوي

جيلوي هو عشب متعدد الاستخدامات يستخدم في صنع أدوية الأيورفيدا لفترة طويلة. يساعد على إزالة السموم من الجسم ، وينقي الدم ويحارب البكتيريا المسببة للأمراض. يحتوي جيلوي على خصائص مضادة للأكسدة تعمل على تحسين الصحة وتعزيز المناعة والهضم. امزج 15-30 مل من عصير الجيلوي في كوب من الماء وتناوله على معدة فارغة في الصباح.





بذور الشيا

بذور الشيا الصغيرة غنية بمضادات الأكسدة وأحماض أوميغا 3 الدهنية ، وهو أمر مفيد لتعزيز المناعة. كما أنه يقلل الالتهاب وينظم الاستجابات الالتهابية في الجسم. يمكنك صنع بودنغ بذور الشيا لزيادة تناولك.





بذور اليقطين

بذور اليقطين غنية بالزنك والحديد وفيتامين E ، وهي مفيدة لتعزيز وظيفة المناعة. تحتوي بذور اليقطين أيضًا على خصائص مضادة للفطريات ومضادة للفيروسات. يساعد في نمو الخلايا ويحسن مزاجك وهو أفضل للنوم الجيد. رش بعض بذور اليقطين على سلطتك لجني فوائدها الصحية المذهلة.





بذور زهرة عباد الشمس

بذور عباد الشمس هي مصدر غني لفيتامين E والمواد المغذية. تحتوي البذور المقرمشة الصغيرة على السيلينيوم الذي يساعد الجسم على محاربة نوع معين من السرطان ويساعد على بناء مناعتك. تحارب مضادات الأكسدة وفيتامين هـ الموجودة في بذور عباد الشمس الجذور الحرة وهي مفيدة أيضًا لبشرتك. أضفه إلى السلطة أو الشوفان.





الكركم

تعتبر البهارات الصفراء الزاهية شائعة في المطبخ الهندي بالإضافة إلى علاج العديد من الأمراض الصحية. الكركمين ، وهو المركب الرئيسي للكركم لديه القدرة على تعزيز المناعة. ينشط المركب خلايا الدم البيضاء في الجسم ، مما يعزز بدوره استجابة الجسم المضاد.





الزنجبيل

الزنجبيل مركب مضاد للميكروبات ومضاد حيوي ومضاد للالتهابات. وهو فعال في تهدئة التهاب الحلق ، وتبديد الغثيان والغازات المعوية. بسبب محتواه العالي من مضادات الأكسدة ، يمكن للزنجبيل أن يعزز نظام الاستجابة المناعية. يمكنك تناول شاي الزنجبيل أو جرعة الزنجبيل لزيادة كمية الأعشاب في نظامك الغذائي. يمكنك أيضًا إضافة الزنجبيل المفروم جيدًا في طعامك أثناء تحضير الوجبة.





القرفة