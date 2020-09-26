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فن

موجز السوشيال ميديا| نجوم الفن ينعون المنتصر بالله بكلمات مؤثرة.. ياسمين عبد العزيز تستعرض أنوثتها.. غادة عبد الرازق تبرز جمالها بهذه الإطلالة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:57 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز و غادة عبد الرازق
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محمد بدران


نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها الآتي:

ربنا يرحمه ويغفر له.. وفاء عامر تنعى المنتصر بالله

حرصت الفنانة وفاء عامر علي نعي الفنان الراحل "المنتصر بالله" الذي وافته المنية مساء اليوم وذلك على موقع التواصل الاجتماعى ،عبر حسابها الشخصى إنستجرام.


ونشرت وفاء صورة وعلقت قائلة :" بكل أسى انعي الفنان العظيم المنتصر بالله.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".


دموعي بتدعيلك.. صلاح عبد الله ينعي المنتصر بالله بكلمات مؤثرة.. شاهد

نعي الفنان صلاح عبد الله الفنان الراحل "المنتصر بالله" الذي وافته المنية اليوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.


ونشر صلاح عبد الله صورة وعلق قائلًا :"المنتصر_بالله‬ لما وصلني خبر وفاتك كان قدامي حاجة من إتنين يا أعيط يا أضحك ولو عيطت ياعلى رحيلك ياحبيبي ياعلى تقصيرنا في حقك الفترة الأخيرة ولوضحكت ياعلى حالنا ياعلى أحلى ذكرياتنا ودلوقتي دموعي بتدعيلك ربنا يرحمك ويصبر قلب العزيزة مراتك والغالين بناتك ياأحلى مونتي في حياتنا🙏".



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