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رياضة

البرتغالي باتشيكو يصل إلى القاهرة لتدريب الزمالك

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:14 ص
صدى البلد
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ملك موسى
وصل إلى القاهرة مساء أمس، السبت، البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني الجديد لفريق الزمالك؛ تمهيدا لتوقيع العقود الرسمية لتدريب الفريق وبدء مهمته مع القلعة البيضاء.

ووصل مع المدير الفني كل من "أليكس كوستا"، المدرب المساعد، و"جوزيه بيدرو"، مخطط الأحمال، إضافةً إلى "جواو" المحامي الخاص بالمدير الفني لتجهيز العقود، وكان في استقبالهم أمير مرتضى، المشرف على الكرة.

ولم يتحدد موعد وصول السنغالي "خاديم فاي"، مدرب حراس المرمى، على أن يلحق بالجهاز الفني في الأيام القليلة المقبلة.

وكان الزمالك توصل إلى اتفاق مع المدرب البرتغالي لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم المقبل.

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