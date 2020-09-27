جمهور_الاهلي_سندك_ياخطيب يتصدر تويتر.. والجمهور: أسطورة ولدت من رحم الأيام

تصدر #جمهور_الاهلي_سندك_ياخطيب موقع التواصل الاجتماعي تويتر دعما لرئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب





دشن جمهور النادي الأهلي الهاشتاج دعما منهم لرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أسطورة الكرة المصرية والإفريقية محمود الخطيب في المرحلة القادمة قبل المعترك الأفريقي وثقتهم الكبيرة به، وأنه سوف يساعد الفريق الأول لكرة القدم في إحراز البطولة وتدعيم الفريق بصفقات كبيرة تليق بقيمة النادي الأهلي.









وتفاعل عدد كبير من جماهير النادي الأهلي مع الهاشتاج وجاءت تعليقاتهم:





وإحنا في ضهر أي شخص إرتبط إسمه بالأهلي فما بالك بقي لو كان بيبو #جمهور_الاهلي_سندك_ياخطيب.





اسطوره كل الأزمان عشت رافع راسك محافظا على مبادءي وقيم الكيان #جمهور_الاهلي_سندك_ياخطيب.





يسرد التاريخ أساطير تولد من رحم الأيام علي مر الزمن وهناك من ولدت الاسطوره لأجله كابتن محمود الخطيب اسطوره في كل شئ #جمهور_الأهلي_سندك_ياخطيب.





مافيش أهلاوي مش بيساند الخطيب #جمهور_الاهلي_سندك_ياخطيب.





وانت لاعب امتعتنا وانت رئيس شرفتنا معاك يا بيبو #جمهور_الأهلي_سندك_ياخطيب.





نحني التاريخ احتراما وتقديرا واجلالا عندما يذكر أسمك أشكر آلله الذي جعلني مشجع لنادي الاهلي العظيم و أنت رئيسه بيبو #جمهور_الأهلي_سندك_ياخطيب.





احنا عارفين ان الموضوع صعب وعرفين ان في ناس عايزة توقعك بس انت وراك اكبر جمهور في افريقيا واحنا وراك في اي حاجة يا خطيب . #جمهور_الأهلي_سندك_ياخطيب.





كل الدعم للنادي ومجلسه وادارته فتره مهمه ومرحلة نجاحات مليانه تحديات بس الدور الاهم هو دور لجنة التخطيط والكابتن محسن صالح الي حصل ده وفر عليهم كتير بس الجاي هو الاصعب لازم بناء وتدعيم وصفقات ناجحه وناشئين بيحبو الكيان بجد الحرب ع الاهلي صعبة. #جمهور_الأهلي_سندك_ياخطيب.





عاهدتك وأنا لا أخلف عهدي فيما عاهدت انا درعك انا سيفك لو الدنيا كلها ضدك هقف فأول الصف دفاعا عنك ، ولو انك مش محتاج دفاع ، ربك بينتصر ليك وانت مبتسم ، والله بتعلم منك فشغلي ازاي ابقي مدير جيد #جمهور_الأهلي_سندك_ياخطيب.





مجهودك وتعبك والآلام فوق روؤسنا دمت فخرًا للكيان #جمهور_الأهلي_سندك_ياخطيب.





وكشفت شكوى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المقدمة للجنة الأولمبية المصرية ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن تجاوزات رئيس القلعة البيضاء فاقت كل الحدود وتنذر بفتنة كبرى في الوسط الرياضي.





وتقدم رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب بشكى ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور: "النادي الأهلي يرفع إليكم شكوى جديده بعد عدة شكاوى استمرت لمدة عام ونصف بشأن التجاوزات الفجة من جانب رئيس نادي الزمالك والتي لا تزال مستمرة بحق النادي الأهلي ومجلس إدارته من سباب وشتائم وإتهامات باطلة وكذلك تجاوزاته بحق المنظومة الرياضية من التشكيك في نزاهة الحكام والتحريض على العنف والحث على الكراهية والعنصرية والتحقير من الأشخاص بما يخالف كافة اللوائح وبنود الميثاق الأولمبي".





وطالب رئيس النادي الأهلي باتخاذ اللازم قانونا بشأن الشكوى بما يتفق مع الميثاق الأولمبي حرصا على السلم العام والعلاقة بين الجماهير خاصة وأن تجاوزات رئيس الزمالك فاقت كل الحدود وتنذر بفتنة كبرى في الوسط الرياضي