AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

#جمهور_الاهلي_سندك_ياخطيب يتصدر تويتر.. والجمهور: أسطورة ولدت من رحم الأيام

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 06:18 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
تصدر #جمهور_الاهلي_سندك_ياخطيب موقع التواصل الاجتماعي تويتر دعما لرئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب.

دشن جمهور النادي الأهلي الهاشتاج دعما منهم لرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أسطورة الكرة المصرية والإفريقية محمود الخطيب في المرحلة القادمة قبل المعترك الأفريقي وثقتهم الكبيرة به، وأنه سوف يساعد الفريق الأول لكرة القدم في إحراز البطولة وتدعيم الفريق بصفقات كبيرة تليق بقيمة النادي الأهلي.


وتفاعل عدد كبير من جماهير النادي الأهلي مع الهاشتاج وجاءت تعليقاتهم:

وإحنا في ضهر أي شخص إرتبط إسمه بالأهلي فما بالك بقي لو كان بيبو #جمهور_الاهلي_سندك_ياخطيب.

اسطوره كل الأزمان عشت رافع راسك محافظا على مبادءي وقيم الكيان #جمهور_الاهلي_سندك_ياخطيب.

يسرد التاريخ أساطير تولد من رحم الأيام علي مر الزمن وهناك من ولدت الاسطوره لأجله كابتن محمود الخطيب اسطوره في كل شئ #جمهور_الأهلي_سندك_ياخطيب.

مافيش أهلاوي مش بيساند الخطيب #جمهور_الاهلي_سندك_ياخطيب.

وانت لاعب امتعتنا وانت رئيس شرفتنا معاك يا بيبو #جمهور_الأهلي_سندك_ياخطيب.

نحني التاريخ احتراما وتقديرا واجلالا عندما يذكر أسمك أشكر آلله الذي جعلني مشجع لنادي الاهلي العظيم و أنت رئيسه بيبو #جمهور_الأهلي_سندك_ياخطيب.

احنا عارفين ان الموضوع صعب وعرفين ان في ناس عايزة توقعك بس انت وراك اكبر جمهور في افريقيا واحنا وراك في اي حاجة يا خطيب . #جمهور_الأهلي_سندك_ياخطيب.

كل الدعم للنادي ومجلسه وادارته فتره مهمه ومرحلة نجاحات مليانه تحديات بس الدور الاهم هو دور لجنة التخطيط والكابتن محسن صالح الي حصل ده وفر عليهم كتير بس الجاي هو الاصعب لازم بناء وتدعيم وصفقات ناجحه وناشئين بيحبو الكيان بجد الحرب ع الاهلي صعبة.  #جمهور_الأهلي_سندك_ياخطيب.

عاهدتك وأنا لا أخلف عهدي فيما عاهدت انا درعك انا سيفك لو الدنيا كلها ضدك هقف فأول الصف دفاعا عنك ، ولو انك مش محتاج دفاع ، ربك بينتصر ليك وانت مبتسم ، والله بتعلم منك فشغلي ازاي ابقي مدير جيد #جمهور_الأهلي_سندك_ياخطيب.

مجهودك وتعبك والآلام فوق روؤسنا دمت فخرًا للكيان #جمهور_الأهلي_سندك_ياخطيب.

وكشفت شكوى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المقدمة للجنة الأولمبية المصرية ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن تجاوزات رئيس القلعة البيضاء فاقت كل الحدود وتنذر بفتنة كبرى في الوسط الرياضي. 

وتقدم رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب بشكى ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور: "النادي الأهلي يرفع إليكم شكوى جديده بعد عدة شكاوى استمرت لمدة عام ونصف بشأن التجاوزات الفجة من جانب رئيس نادي الزمالك والتي لا تزال مستمرة بحق النادي الأهلي ومجلس إدارته من سباب وشتائم وإتهامات باطلة وكذلك تجاوزاته بحق المنظومة الرياضية من التشكيك في نزاهة الحكام والتحريض على العنف والحث على الكراهية والعنصرية والتحقير من الأشخاص بما يخالف كافة اللوائح وبنود الميثاق الأولمبي". 

وطالب رئيس النادي الأهلي باتخاذ اللازم قانونا بشأن الشكوى بما يتفق مع الميثاق الأولمبي حرصا على السلم العام والعلاقة بين الجماهير خاصة وأن تجاوزات رئيس الزمالك فاقت كل الحدود وتنذر بفتنة كبرى في الوسط الرياضي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور: لن أترك حق شريفة الفار وتقدمت ببلاغ ضد إهانتها

#اهلي_الخطيب_احسن_لاعيب يتصدر تويتر.. ومغردون.. فخورين بيك

صورة مع فتحي وسحر سليمان.. كيف استعد محمود الخطيب ومرتضى منصور للقمة 120

مرتضي منصور vs الخطيب.. أرقام في تاريخ الثنائي قبل لقاء القمة

محمد عمارة لـ صدى البلد : خالد بيبو جامل الخطيب بالاستغناء عن ابني.. وهذه تفاصيل مكالمة مرتضى منصور وأمير

هاشتاج ادعم بيبو الله ياخطيب يتصدر "تويتر".. ومغردون: التاريخ والاحترام والرقى

ترشيحاتنا

طارق سليمان: محمد الشناوي موهوب.. ومن أفضل 10 حراس مرمى في العالم

#جمهور_الاهلي_سندك_ياخطيب يتصدر تويتر.. والجمهور: أسطورة ولدت من رحم الأيام

أخبار الفن.. "بوكس" من أحمد الفيشاوي في وش محمد رمضان.. مايوه عارفة عبد الرسول .. مفاجأة تركى آل الشيخ مع أنغام

بصورة رومانسية.. أحدث ظهور لـ أمير شاهين برفقة خطيبته

بعد تداول أشهر أغانيه.. الجمهور يبحث عن جورج وسوف

شيري عادل تكشف كواليس علاقتها بـ معز مسعود بعد الانفصال.. فيديو

AdvertisementS

بعد شريف إكرامي.. بيراميدز يحصل على توقيع لاعب جديد في الأهلي

أخبار الرياضة .. بيراميدز يتعاقد مع لاعب جديد في الأهلي .. وموعد توقيع باتشيكو.. وتصريحات رضا عبد العال عقب لقاء المارد الأحمر

أمير مرتضى يعلن موعد توقيع باتشيكو .. وموقف طارق يحيى من مباراة الزمالك والجونة

رضا عبد العال لمنتقديه: ملقوش في الورد عيب قالوا أحمر الخدين.. ومش هدخل استديو مع إبراهيم سعيد تاني

#جمهور_الاهلي_سندك_ياخطيب يتصدر تويتر.. والجمهور: أسطورة ولدت من رحم الأيام

الشناوي ملك عرينه .. مباراة واحدة تفصل حارس الأهلي عن تخطي رقم إكرامي

ربيع ياسين: فايلر وكارتيرون «قليلي الأصل» .. وأنصح الأهلي باتباع تصرف الزمالك

طارق سليمان: محمد الشناوي موهوب.. ومن أفضل 10 حراس مرمى في العالم

ملخص مباريات وترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مواجهات اليوم

شىء غريب..أحمد مرتضى يستنكر ما يحدث مع الاهلي والزمالك قبل المباريات الافريقية

طارق سليمان: بعض الأصوات من خارج الأهلي تطالب بعدم عودتي للتدريب

حتحوت: إدارة الزمالك صرفت النظر عن التعاقد مع آري بابل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فيات fiat 500 c اليوم في مصر .. صور

يضئ تلقائيًا .. المرحاض الفسفوري ابتكار لتوفير الكهرباء ومنع الإزعاج .. صور

مواصفات وسعر فيات fiat 500 اليوم في مصر .. صور