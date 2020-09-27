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محافظات

القليوبية تسجل 6 حالات إصابات جديدة بكورونا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:03 ص
6 حالات إصابة جديدة
6 حالات إصابة جديدة بكورونا فى القليوبية
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إبراهيم الهوارى
سجلت محافظة القليوبية 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، في مراكز ومدن الخانكة وبنها وشبين القناطر وطوخ، بينما سجلت مراكز ومدن العبور والقناطر الخيرية وشرق وغرب شبرا الخيمة، وقليوب وقها وكفر شكر صفر إصابة، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 9380 حالة إصابة.

فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية اليوم وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 735 حالة إصابة، والعبور 174 حالة.

والقناطر الخيرية 629 حالة، وبنها 2491 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1192 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1191 حالة، وشبين القناطر 732 حالة، وطوخ 1041حالة، وقليوب 682 حالة، ومدينة قها 49 حالة، وكفر شكر 464 حالة إصابة.

من ناحية اخرى واصلت المراكز الطبية والوحدات الصحية والعيادات الثابتة والقوافل الطبية المتنقلة بمحافظة القليوبية أعمالها لفحص وعلاج  الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر لـ " الاعتلال الكلوى" وصرف العلاج ضمن المبادرة الرئاسية تحت شعار "100 مليون صحة".

وقال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية لـ "صدى البلد" إن المبادرة يجري تنفيذها في 11 إدارة صحية للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاج "الاعتلال الكلوي" وتستهدف فحص مليون و167 ألف و384 مواطن ومواطنة من الفئة العمرية فوق 40 عاما وصرف العلاج اللازم لهم وعمل قرارات على نفقة الدولة للعلاجات الشهرية.

وأضاف الطباخ أن المبادرة يشارك فيها 495 فرق طبية مدربة من القطاع الطبي ثابتة في الوحدات الصحية وخارجية في بعض مراكز الشباب بالإضافة إلى القوافل العلاجية التى تستهدف جميع قرى ومناطق المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم الكشف وفحص وعلاج 85 ألف و426 مواطن ومواطنة،حتى اليوم وتم تحويل المصابين بأمراض الكلى الى المستشفيات العامة والمركزية لتلقى واستكمال العلاج خلال الاسبوع الاول من المبادرة والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، مضيفا أن الخدمات المقدمة للمواطنين تشمل التوعية للمواطنين، والكشف المبكر عن مرضى السكر، والضغط وأمراض السمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج الشهري.
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