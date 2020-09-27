أسعار الذهب اليوم الأحد 27-9-2020

عرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد 27- 9-2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.









أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 953 جنيها للجرام.





سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا يسجل 816 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 699 جنيها للجرام.





سعر الجنيه الذهب يسجل 6528 جنيها.









وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.





وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.