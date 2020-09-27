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لمختلف الأعمار.. تمارين رياضية لتقوية العضلات.. فيديو

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:59 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية لمختلف الأعمار لتقوية العضلات وخاصة في حالة وجود شريك في التمرين للرفع من الحماس والقدرة على ممارسة الرياضة.

وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" اليوم، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.

وأشار إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأكد أنه من المهم أن يكون لنا شريك يشاركنا التمارين الرياضية بشكل يومى لكى نحرص على ممارسة الرياضة دون ملل، مضيفًا أنه من الممكن ممارسة الرياضة مع الزوج أو الابن أو الأصدقاء للحفاظ على الروح الرياضية والحماس أثناء ممارسة الرياضة.
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