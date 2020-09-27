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منوعات

أصيبت بنوبة صرع .. شاهد إغماء عروس في حفل زفافها من شدة الفرحة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 09:46 ص
صدى البلد
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مريم صليب
أصيبت العروس البالغ عمرها 37 عاما بنوبة صرع في حفل زفافها، بسبب شعورها بالفرحة العارمة بعد إلحاح شديد من العريس على إقامة حفل الزفاف، حسب ما أوضح الطبيب بعد نقلها المستشفى في اليوم ذاته. 

وحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن السيدة "كانت هايلي" البالغة من العمر 37 عاما، قد أجلت زواجها من حبيبها البالغ من العمر 38 عاما لمدة 10 سنوات  بسبب إصابتها بالصرع واستئصالها جزء من ثديها بعد إكتشاف مجموعة من الأورام غير الحميدة به. 

 وكانت هايلي تشعر بالخجل الشديد من حبيبها لأنها مصابة بالصرع ، وأنها تصاب بحالة من الصرع و الإغماء في حالات الحزن أو الفرح الشديد، فقد حاولت تأجيل فكرة الزواج حتى لا تقع في موقف محرج أمام ضيوفها في ذلك اليوم، ولكن إصرار حبيبها على الزواج كان أكبر. 

وقالت هايلي، إنه بالرغم من إصابتها بالصرع وسرطان الثدي، إلا أنه قرر الوقوف بجانبها حتى اجتيازها المحنة التي وقعت فيها بغير إرادتها، وأصر على شراء فستان الزفاف الأبيض لها وترتيب قاعة للاحتفال بذلك اليوم.  

واستيقظت هايلي في المستشفى بعد نقلها لتجد نفسها على سريرها وبجانبها والدها وحبيبها واعتذرت لهم على إفساد اليوم ووعدها حبيبها بحفل زفاف آخر لتعويضها حتى لا تشعر بالحزن أو الإحراج. 
أصيبت بنوبة صرع .. شاهد إغماء عروس في حفل زفافها من شدة الفرحة
أصيبت بنوبة صرع .. شاهد إغماء عروس في حفل زفافها من شدة الفرحة
أصيبت بنوبة صرع .. شاهد إغماء عروس في حفل زفافها من شدة الفرحة
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