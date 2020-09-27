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رياضة

على كورنيش سوهاج .. ماراثون للدراجات بقيادة وزير الرياضة والمحافظ .. صور

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:40 ص
ماراثون للدراجات
ماراثون للدراجات بقيادة وزير الرياضة
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ريهام بكير
قاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وقيادات المحافظة التنفيذية والتشريعية والشعبية ، ولفيف من قيادات الوزارة ، مهرجان للدراجات تحت شعار "رياضتك مناعتك" والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية .   

وانطلق الماراثون من المهرجان من كورنيش النيل وصولًا لجامعة سوهاج القديمة  بمشاركة مجموعة من الشباب والفتيات علي متن 100 دراجة .

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلي أن مهرجان الدراجات تحت شعار "رياضتك مناعتك"  يأتي  في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بعودة النشاط الرياضي وجعل الرياضة أسلوب حياة .

وأعقب الماراثون جولة ميدانية لاستاد سوهاج ، استمع خلالها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لآخر مستجدات التطوير وأرضية الملعب بالاستناد.

وكان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج قد استقبل صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك  في إطار زيارته للمحافظة؛ لإعطاء شارة بدء ماراثون مهرجان الدراجات  وتفقد وافتتاح عدد من المنشأت الشبابية والرياضية بالمحافظة .

جدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة قام أمس بجولة تفقدية لمحافظة أسيوط ، زار خلالها مراكز شباب الواسطي والفتح وابوتيج وصدفا ونادي أسيوط الرياضي ، وأطلق ماراثون للدراجات ، وتفقد مجموعة من أنشطة الوزارة المنفذة بأسيوط ، واختتمها بلقاء حواري مع شباب أسيوط .
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