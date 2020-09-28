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توك شو

استثمر في العاصمة الجديدة.. تعاون مصري خليجي بالعاصمة.. فيديو

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:43 ص
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية
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توك شو
قال أحمد أسامة، مؤسس مبادرة "استثمر في العاصمة"، إنهم فضلوا الاستثمار في مكان جديد، وقع الإختيار علي العاصمة الإدارية الجديدة بسبب الدعم الملحوظ خلال 4 أعوام.
   
وأضاف أحمد أسامة،  خلال حواره لبرنامج"صباح الورد" المذاع علي فضائية"تن"، أن تم دراسة السوق بالتحديد كل النواقص في السوق، تم تنظيم جميع طرق السداد المناسبة للعميل.
 
ومن جانبه أوضح أشرف عزت، أحد رواد المؤتمر، أن العاصمة الإدارية بعيدة عن ازدحام القاهرة، لافتا إلي أن وجود أماكن مجهزة مع بنية تحتية حديثة، فرصة جيدة لمستقبل عظيم.       

ومن جانبه أشار عصام موسي محمد، أحد زائري المؤتمر، إلي أن يوجد شدية وحزم في التنفيذ، إضافة إلي مواعيد محددة، كل هذه الأمور تعطي ثقة كاملة للعميل أن يستثمر إن كان لديه المقدرة.
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