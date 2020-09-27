AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

أفضل مستوطنة سواحلية.. قصة لامو أقدم مدينة فى كينيا.. صور

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:33 م
مدينة لامو
مدينة لامو
Advertisements
أمينة الدسوقى


تعد لامو  أقدم مستوطنة سواحلية فى شرق أفريقيا، وهي تمثل تاريخيا يحكى الثقافات الإسلامية والساحلية،هي مأهولة بالسكان منذ أكثر من 700 عام  وقد تأسست مدينة لامو الكينية،  عام 1370، فما قصتها.

لامو

لامو مدينة تزخر بالتراث والتاريخ، موقعها المتميز جعلها قبلة المستعمرين ففى عام 1505 جاء البرتغاليون إليها وسيطروا على التجارة على طول ساحل المحيط الهندي، ليس ذلك وفقط بل احتكر المستعمر البرتغالي الشحن عل طول ساحل شرق أفريقيا.

اقرأ أيضا: 



على الرغم من حصول تلك المدينة على استقلالها إلا أنها لم تستطع أن تتمتع وتحصل على مميزات من موقعها المتميز سوي بتجارة العبيد والتى تم إلغاؤها عام 1907، وعليها بدأت تتجه مدينة لامو نحو السياحة، نظرا لإحتوائها على الهندسة المعمارية السواحيلية لذلك اعتبرت المدينة القديمة على قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2001  أنها "أقدم وأفضل مستوطنة سواحيلية في شرق أفريقيا".

اقرأ أيضا: تكونت من انفجار بركاني.. قصة دولة أفريقية رسمت الطبيعة ملامحها

تزخر لامو بمواقع أثرية عام مثل متحف لامو، وقلعة لامو والتى تعتبر حصنًا للبلدة،حيث تم بناؤها من أجل حماية المدينة.

الثقافة

يشارك سكان مدينة لامو فى توفير رحلات السياحة من خلال القوارب التقليدية، كما أن الأكلات المفضلة داخل هذه المدينة هى أطعمة غنية بجوز الهند والمانجو والجريب فروت والمأكولات البحرية.

المميز داخل تلك المدينة هى البيوت التى بنيت من الأخشاب والاحجار المرجانية حيث تجد البساطة دون تكلف فهى منازل لها أبواب خشبية منحوتة وساحات كبيرة، أما الشوارع بمعظمها غير مرصوف فالناس يستخدمون أما القوارب أو الحمير لنقل أغراضهم.

أفضل مستوطنة سواحلية.. قصة لامو أقدم مدينة فى كينيا.. صور
أفضل مستوطنة سواحلية.. قصة لامو أقدم مدينة فى كينيا.. صور
أفضل مستوطنة سواحلية.. قصة لامو أقدم مدينة فى كينيا.. صور
أفضل مستوطنة سواحلية.. قصة لامو أقدم مدينة فى كينيا.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأول مرة من داخل إفريقيا.. إعادة بث البرامج الإذاعية المصرية باللغة السواحلية

بعد سيطرة الإرهابيين.. لماذا يشكل ميناء موكيمبوا دا برايا أهمية استراتيجية شمال موزمبيق

الخارجية الفرنسية تصنف 3 مدن في مالي ضمن المناطق الحمراء

إسرائيل تصادر قلاعا فلسطينية في الضفة الغربية

التاريخ يتحدث.. مناطق أثرية تعود بك لآلاف السنين فى بوركينافاسو.. شاهد

سفير بوركينافاسو بالقاهرة: نسعى للاكتفاء الذاتي في الزراعة.. وتسهيلات لشركات التعدين

ترشيحاتنا

السقوط إلى الهاوية .. رعب فى وادى دجلة خوفا من المصير المجهول

طاردها ليلامس مناطق حساسة بجسدها .. أقوال أحمد بسام زكي عن ضحاياه

هل يجب إعادة الوضوء إذا انتقض أثناء قراءة القرآن .. أمين الإفتاء يجيب

بيمارس الجنس مع خالته ولا خناقة .. جيران الشاب قتيل 15 مايو: كانوا سكرانين ومحدش عارف الحقيقة

بعد ظهورها بالمايوه.. معلومات لا تعرفها عن عارفة عبد الرسول

ما حكم الوصية لأحد الأبناء بشيء من التركة ؟.. الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تختار شريك حياتك.. وأهم مواصفاته

بملابس شتوية.. إيمى سالم بإطلالة تبرز جمالها على إنستجرام.. شاهد

بإطلالة محتشمة .. أمل حجازي تتألق في أحدث ظهور لها