١٨ مرشحا بالدائرة الثانية بالإسماعيلية.. ننشر الأسماء كاملة

ويتنافس بمقعدي الدائرة الثانية ومقرها القنطرة غرب وشرق، 18 مرشحا تقدموا باوراقهم رسميا بمحكمة الاسماعيلية الابتدائية وهم حسب ترتيب التقدم، هم عصام منسي، سالم علي وشهرته عادل زوبيع، أحمد ماهر وشهرته ماهر المأذون، محمد السيد طلبة، سليمان أحمد، اشرف محمد اليماني، سامي حسين الشلح، مروة صابر، محمد مصطفى محمد نصر، محمد سالم سليمان سالم، السيد أبوزيد حسن، محمد امام قطب بقرى، اشرف حلمى مراد بكير، محمد احمد محمود سالم اليمانى، عاطف محمد سالم، السيد زايد علي، محمد اسماعيل حسن زين العابدين، سلمان محمد اليماني.

وأغلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الجديد2021، وذلك عقب انتهاء مدة العشرة أيام المحددة لتلقى أوراق المرشحين، وجار حاليا مراجعة المستندات المقدمة من المرشحين ومطابقتها على أرض الواقع، تمهيدا لإعلان الكشوف المبدئية بأسماء المرشحين.





وبدأت لجان فحص طلبات الترشح والبت فى صفات المرشحين المشكلة من الهيئة الوطنية للانتخابات فى 29 محكمة على مستوى الجمهورية، فى التأكد من توافر شروط الترشح فى المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم خلال الفترة الماضية وذلك من واقع المستندات المقدمة منهم كما تفصل فى مدى صحة انتماء طالبى الترشح فى النظام الفردى للأحزاب أو كونهم مستقلين، كما تتولى فحص المستندات المقدمة من المرشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم.





ومن المقرر عقب الفحص أن تقوم اللجان بأعداد كشفا مستقلا بأسماء المرشحين بالنظام الفردى الذين تم قبول أوراقهم متضمنا الرمز الانتخابى والانتماء الحزبى أو كونه مستقلا، كما تعد كشفا آخر بأسماء المرشحين ضمن القوائم يتضمن اسم القائمة والصفة التى ثبتت لكل مرشح فيها وانتمائه الحزبى أو كونه مستقلا، حيث تقوم اللجان غدا الأحد بعرض الكشفين بطريقة ظاهرة أمام مقر المحكمة الابتدائية المختصة، على أن يستمر عرض الكشوف لمدة 3 أيام خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء.





من ناحية أخرى تبدأ محاكم القضاء الإدارى بالمحافظات تلقى طعون المرشحين المستبعدين والطعون المقدمة على المرشحين المقبولين خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، على أن تفصل المحاكم فى الطعون خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، وعقب ارسال الأحكام إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لمراجعتها تعلن الهيئة القائمة النهائية للمرشحين يوم 5 أكتوبر، ويكون يوم 7 أكتوبر أخر موعدا للتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات فى جريدتين واسعتى الانتشار يوم 8 أكتوبر.