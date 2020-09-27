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أخبار العالم

الحصيلة الأدنى منذ 5 أشهر.. السعودية تسجل 403 إصابات جديدة بكورونا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 03:05 م
السعودية تسجل 403
السعودية تسجل 403 إصابة جديدة بكورونا
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دعاء أبوهشيمة
سجلت المملكة العربية السعودية اليوم، الأحد، انخفاضا ملموسا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقا لوسائل الإعلام السعودية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 403 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وهي الحصيلة اليومية الأدنى من أكثر من 5 أشهر.

وبذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ تفشي الوباء 333193 حالة.

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 600 حالة تعاف جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 317005 حالات.

وأكدت "الصحة" تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4683 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11505 والحالات الحرجة 1032 حالة.
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