أخبار العلوم والتكنولوجيا.. فيسبوك يضيف ميزة الأجهزة المتعددة لـ واتساب قريبا.. وبرنامج خطير يسرق كلمات المرور من 226 تطبيقا

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.









يعد واتساب WhatsApp ، من أشهر التطبيقات استخداما في حياتنا اليومية، فهو تطبيق المراسلة الفورية الأكثر استخداما في العالم، على الرغم من وجود تطبيقات منافسة له، حيث وصل عدد مستخدميه إلى أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم.



عيد ميلاد جوجل الـ 22.. 10 معلومات عن محرك البحث الأول في العالم Google