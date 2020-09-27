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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. فيسبوك يضيف ميزة الأجهزة المتعددة لـ واتساب قريبا.. وبرنامج خطير يسرق كلمات المرور من 226 تطبيقا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 06:01 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


يعد واتساب WhatsApp، من أشهر التطبيقات استخداما في حياتنا اليومية، فهو تطبيق المراسلة الفورية الأكثر استخداما في العالم، على الرغم من وجود تطبيقات منافسة له، حيث وصل عدد مستخدميه إلى أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم.

عيد ميلاد جوجل الـ 22.. 10 معلومات عن محرك البحث الأول في العالم Google

يحتفل اليوم محرك البحث العملاق جوجل بعيد ميلاده الـ 22، وكالعادة قام محرك البحث العالمي بتغير صورة شعار صفحة البحث من كلمة "google" إلى صورة حملت شكل اللاب توب ويجلس أمامها حرف الـ"G" الأول وهو يرتدي قبعة عيد الميلاد ويستعرض صور مختلفة لباقي حروف كلمة جوجل بالإنجليزية.


أطلقت شركة ريلمي، في وقت سابق من هذا الشهر هاتفي Realme 7 و Realme 7 Pro في الهند، والآن تخطط الشركة الصينية، إلى إطلاق هاتف Realme 7i أيضًا في الدول الآسيوية حيث ظهر الهاتف الذكي على صفحة الدعم الخاصة بالموقع الهندي الرسمي للشركة.


اكتشف باحثو الأمن من شركة ThreatFabric، برنامجًا ضارًا جديدًا يطلق عليه اسم Alien، يمكنه سرقة كلمات المرور من 226 تطبيقا، من تطبيقات الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.


أشارت بعض التسريبات إلى أن شركة آبل Apple، تعتزم إطلاق أربعة إصدارات من سلسلة آيفون iPhone 12، وكشف تسريب جديد عن أصغر هاتف في التشكيلة وسيطلق عليه اسم iPhone 12 Mini.


أفاد تقرير نشرته شركة أبحاث السوق Counterpoint، عن متوسط سعر البيع ASP، للهواتف الذكية في كل سوق من الأسواق العالمية الرئيسية.


قدمت شركة أوبو Oppo، الإصدار السابق من هاتف Oppo A33 في نوفمبر عام 2015، ومن جديد تستعد الشركة لتحديث الهاتف الذي رصد في قوائم NBTC في تايلاند بنموذج رقم CPH2137، كما تم اعتماد الهاتف في TKDN في إندونسيا، وBIS في الهند.


لسنوات عديدة، تطلب شركة فيسبوك Facebook، من عملاقة التقنية الأمريكية أبل السماح لمستخدميها بتغيير تطبيق الرسائل الافتراضي على نظام تشغيل هواتف آيفون iOS.


حصلت شركة أوبو Oppo، على اعتماد لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC، لهاتف Reno4 Lite، والذي يتشابه في المواصفات مع هاتف F17 Pro المتوفرة حاليا في الهند.
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