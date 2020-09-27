بعد تغيير سياساتها لاختيار التطبيق المفضل.. فيسبوك تطلب من أبل هذا الطلب

لسنوات عديدة، تطلب شركة فيسبوك Facebook ، من عملاقة التقنية الأمريكية أبل السماح لمستخدميها بتغيير تطبيق الرسائل الافتراضي على نظام تشغيل هواتف آيفون iOS.









وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، بالتزامن مع إطلاق نظام التشغيل iOS 14 و iPadOS 14، وافقت شركة أبل على طلب قديم من العملاء، حيث قدمت أخيرا خيارا يسمح لهم بتغيير التطبيقات الافتراضية لتصفح الويب والتعامل مع البريد الإلكتروني.

















ولكن تظل العديد من فئات التطبيقات الأخرى، مثل الرسائل والموسيقى والتقويم وما إلى ذلك، عالقة في البرامج الافتراضية من أبل









ووفقا لموقع "The Information"، فإن فيسبوك ليست راضية بهذا التغيير، وتحاول إقناع صناع أبل بالسماح للأشخاص باختيار تطبيق المراسلة المفضل لديهم، مما يعني أنها ترغب في جعل تطبيق ماسنجر هو التطبيق الافتراضي للرسائل على هواتف آيفون.









وقال ستان تشودنوفسكي Stan Chudnovsky، رئيس ماسنجر بشركة فيسبوك: "طلبت فيسبوك بشكل روتيني من أبل على مر السنين أن تجعل من الممكن للتطبيقات الخارجية أن تصبح تطبيق المراسلة الافتراضي على نظامه التشغيلي iOS، وكانت أبل ترفض دائما".









وأوضح موقع "MacRumors،" أنه يتطلب السماح لتطبيقات أخرى بأن تحل محل تطبيق الرسائل تغييرات كبرى في نظام التشغيل أبل iOS، وهو أمر غير ممكن حاليا لأن النظام لا يسمح لتطبيقات الجهات الخارجية بتلقي رسائل SMS التي يتم إرسالها إلى رقم هاتف آيفون، كما في نظام أندرويد.







