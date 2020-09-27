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محافظات

وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب مدينة سوهاج ونادي المحليات

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 04:35 م
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب مدينة سوهاج
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أنغام الجنايني
تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مركز شباب مدينة سوهاج ونادي محليات سوهاج، وتابع الأنشطة المختلفة بالمركز والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للشباب.

ورافق وزير الشباب والرياضة في الجولة اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وأعضاء مجلس الإدارة وقيادات الوزارة والمحافظة التنفيذية.

واستهل وزير الشباب والرياضة جولته بمركز شباب المدينة بمشاهدة جانب من تصفيات أوليمبياد الطفل المصري بين فريق أسيوط وفريق الوادي الجديد، بجانب متابعة مشروع "1000 فتاة 1000 حلم" والذي يهدف لتدريب وتعليم الفتيات كرة القدم تمهيدًا لإختيار الأفضل و إنضمامه لمنتخب مصر للسيدات.

كما تفقد "صبحي" الأنشطة الرياضية المنفذة داخل المركز من كرة طائرة وسلة وقدم، وبرلمان الطلائع والشباب، ونادى المرأة والفتاة، وصالة الألعاب البدنية، وصالة الكاراتيه.

وأشاد وزير الشباب والرياضة، بمستوى الأنشطة المختلفة بالمركز، مؤكدًا على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في ظل عودة الأنشطة لكافة مراكز الشباب والأندية.
وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب مدينة سوهاج ونادي المحليات
وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب مدينة سوهاج ونادي المحليات
وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب مدينة سوهاج ونادي المحليات
وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب مدينة سوهاج ونادي المحليات
وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب مدينة سوهاج ونادي المحليات
وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب مدينة سوهاج ونادي المحليات
وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب مدينة سوهاج ونادي المحليات
وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب مدينة سوهاج ونادي المحليات
وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب مدينة سوهاج ونادي المحليات
وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب مدينة سوهاج ونادي المحليات
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