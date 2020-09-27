وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب مدينة سوهاج ونادي المحليات

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مركز شباب مدينة سوهاج ونادي محليات سوهاج، وتابع الأنشطة المختلفة بالمركز والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للشباب.





ورافق وزير الشباب والرياضة في الجولة اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وأعضاء مجلس الإدارة وقيادات الوزارة والمحافظة التنفيذية.





واستهل وزير الشباب والرياضة جولته بمركز شباب المدينة بمشاهدة جانب من تصفيات أوليمبياد الطفل المصري بين فريق أسيوط وفريق الوادي الجديد، بجانب متابعة مشروع "1000 فتاة 1000 حلم" والذي يهدف لتدريب وتعليم الفتيات كرة القدم تمهيدًا لإختيار الأفضل و إنضمامه لمنتخب مصر للسيدات.





كما تفقد "صبحي" الأنشطة الرياضية المنفذة داخل المركز من كرة طائرة وسلة وقدم، وبرلمان الطلائع والشباب، ونادى المرأة والفتاة، وصالة الألعاب البدنية، وصالة الكاراتيه.



