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رياضة

هوفنهايم يتقدم على بايرن ميونخ بهدفين في الشوط الأول بالدوري الألماني

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 04:25 م
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
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عبدالله هشام
تقدم فريق هوفنهايم على منافسه بايرن ميونخ بنتيجة هدفين مقابل هدف في الشوط الأول من المباراة المقامة حاليا على ملعب راين نيكار ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الألماني . 

تقدم فريق هوفنهايم عن طريق ارمين بيساكسيتش في الدقيقة ال16 من عمر اللقاء وأضاف الثاني مؤنس دبور في الدقيقة 24 قبل ان يقلل بايرن ميونخ الفارق بهدف كيميتش في الدقيقة 36 من زمن المباراة . 

الاستحواذ كان لصالح فريق بايرن ميونخ بنسبة 75% مقابل 25% لفريق هوفنهايم . 

سدد فريق هوفنهايم 8 كرات منهم 4 بين الثلاث خشبات مقابل 7 تسديدات كرة واحدة فقط كانت في المرمى وجاء منها هدف كيميتش . 

جدير بالذكر ان فريق بايرن ميونخ حقق الفوز في المباراة الاولى على فريق شالكة بنتيجة 8 أهداف نظيفة أمام فريق هوفنهايم خسر المباراة الأولى أمام ماينتس بنتيجة هدفين مقابل هدف.
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