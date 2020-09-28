للطلاب الجدد.. شروط الالتحاق بالتعليم المدمج والأوراق المطلوبة للتقديم

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، فتح باب التسجيل للطلبة الجدد للحصول على البكالوريوس - الليسانس بنظام التعليم المدمج لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا.





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بالإضافة إلى ذلك قام مركز التعليم المدمج بالقاهرة، شروط التحاق الطلاب بالبرامج المتاحة، وجاءت كالتالي:





وحدد مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج ضواطب قبول الطلاب وهي:





- قبول الحاصلين على المؤهلات العليا (بكالوريوس - ليسانس) ببرامج التعليم المدمج بعد حصولهم على المؤهل مباشرة.





- قبول الحاصلين على مؤهل فوق المتوسط بنظام العامين ( ثانوية عامة + عامين معهد ) بعد حصولهم على المؤهل دون وجود فاصل زمني.





- يجوز للحاصلين على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ الحصول على المؤهل.





الأوراق المطلوبة لحجز اختبار القبول:





صورة المؤهل





صورة شهادة الميلاد









صورة الرقم القومى









صورة الموقف من التجنيد





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أما الأوراق المطلوبة للتسجيل بعد اجتياز مرحلة القبول كالآتي:









أصل شهادة الميلاد





أصل المؤهل





4 صور شخصية





صورة بطاقة الرقم القومى





اصل التجنيد ( للذكور)





وانتهت جامعة القاهرة من امتحانات التعليم المدمج لدور يوليو 2020 والتي بدأت يوم السبت 29 أغسطس الماضي، واستمرت حتى 15 سبتمبر الجاري، والتي أداها نحو 6687 طالبا وطالبة من المستوى الرابع وسط إجراءات احترازية مُشددة، حيث شهدت انضباطًا وهدوءًا ولم يتم رصد أي معوقات تؤثر على سيرها.









ونوه مركز التعليم المدمج إلى أن موعد اختبار القبول يوم السبت الموافق 10 من أكتوبر بالبرامج التالية:



1- كلية التجارة برنامج علوم الأعمال إدارة الأعمال - المحاسبة - التأمين



2- كلية التربية للطفولة المبكرة برنامج إعداد معلمى مرحلة الطفولة المبكرة

برنامج إعداد معلمى التربية الخاصة



3- كلية الآداب

برنامج الترجمة باللغة الإنجليزية - علم النفس - الدراسات التاريخية وحضارات العالم - علم الاجتماع التطبيقى.



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4- كلية دار العلوم برنامج اللغة العربية والثقافة الإسلامية.



وللحصول على المعلومات والاستعلام يجب الدخول على الرابط الآتى: www.ou.cu.edu.eg



وانتهت جامعة القاهرة من امتحانات التعليم المدمج لدور يوليو 2020 والتي بدأت يوم السبت 29 أغسطس الماضي واستمرت حتى 15 سبتمبر الجاري، والتي أداها نحو 6687 طالب وطالبة من المستوى الرابع وسط إجراءات احترازية مُشددة، حيث شهدت انضباطًا وهدوءًا ولم يتم رصد أي معوقات تؤثر على سيرها.



وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الامتحانات تم وضعها وفق المعايير التي أقرها مجلس الجامعة ما بين أسئلة موضوعية بنظام البابل شيت وأسئلة حل المشكلات، وإن مواصفات الورقة الامتحانية تطبق المعايير العالمية وتختبر القدرات المختلفة للطلاب.



وأضاف أنه جار تصحيح الامتحانات إلكترونيًا وإعلان النتائج في أقرب وقت بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد والمراجعة.









ويعتبر التعليم المدمج من اهم الأنظمة التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والهدف منه هو تبديل الطريقة التقليدية بالتعليم المفتوح إلى استخدام الإنترنت بين الطلاب مع الأساتذة، بالإضافة إنه لا يوجد فرق بين شهادته وشهادة التعليم المفتوح.



أنواع التعليم المدمج :



- دراسة المناهج التعليمية من خلال التطبيقات على الانترنت ويتم التواصل بسهولة بين الطالب، كما يبتكر الاساتذة طرق جديدة للتواصل مع الطلاب.

- أما النوع الثانى فهو يقوم الطالب بالتعليم من خلال الموارد التى يقوم الاستاذ بوضعها على الإنترنت، ثم يقوم بالنقاش معهم وجها لوجها فى حين آخر.

- يوجد نوع اخر يقوم من خلاله بالمزيج بين التعليم التقليدى والتعليم المدمج ، وهو يقوم الأستاذ بإرسال الشرح عن طريق مقاطع فيديو ثم يقوم بمناقشتها بالتفصيل فى أحد الاجتماعات.



