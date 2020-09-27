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توك شو

وزنه 200 كيلوجرام.. أسمن رجل في العالم يتغلب على كورونا |شاهد

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 06:00 م
أسمن رجل فى العالم
أسمن رجل فى العالم
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محمد حليم قنديل
عرضت قناة العربية تقريرا يحمل عنوان "شاهد كيف تغلب أسمن رجل في العالم على كورونا".

وأوضح التقرير المذاع على قناة "العربية" الفضائية، أنه بعد شهر من إصابة «خوان بدرو فرانكو» 36 عاما، بفيروس كورونا المستجد ، نجح المكسيكي صاحب لقب "أسمن رجل فى العالم"  حسب موسوعة "جينيس" لعام 2017 فى التغلب على كورونا.

وتابع التقرير، أن  وزن "خوان بدرو فرانكو" اليوم يفوق 200 كيلوجرام، بالإضافة إلى أن "خوان" يعاني من مرض السكري وارتفاع الضغط.

وقال خوان بدرو فرانكو، أسمن رجل فى العالم: "لقد كان الأمر معقدا لأن المرض ينتشر بسرعة، وأنا من الأشخاص الذين يواجهون مخاطر أكبر (بسبب البدانة)، مشيرا إلى أنه كان يعاني من أوجاع فى الرأس وآلآما جسدية وأرتفاعا فى الحرارة وصعوبة فى التنفس".

وأِشار التقرير إلى أن أسمن رجل فى العالم مصاب بمرض رئوي، وكل هذه العوامل عقدت معركته ضد الانتصار على فيروس كورونا، وكان خوان يمضي كل وقته فى السرير فى فترة علاجه من كورونا بسبب وزنه الزائد، مضيفا أن والدته توفيت بعد إصابتها لابفيروس كورونا وهي التي كانت تعتني به.
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