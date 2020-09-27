باتشيكو يصل إستاد القاهرة لمتابعة الزمالك أمام الجونة .. فيديو

وصل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك
إلي استاد القاهرة الدولي لمتابعة اللاعبين من أرض الملعب خلال مواجهة نادي الجونة في اللقاء الذي يجمع بينهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري.
وأعلن طارق يحيى المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن تشكيل الفريق في لقاء الجونة بالجولة الثلاثين من الدوري الممتاز والتي تنطلق في تمام الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولي.
ويضم التشكيل:
في حراسة المرمى : محمود جنش
في خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود الونش – حازم إمام
في خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي
في خط الهجوم : كاسونجو
ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمد عبد الغني ومحمد حسن وفرجاني ساسي وإسلام جابر ومصطفي فتحي وسيف فاروق جعفر مصطفي محمد وعمر السعيد.
ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول الدوري برصيد ٥٨ نقطة ويسعى للفوز لتأمين الصدارة علما بأنه سبخصم منه ٣ نقاط فى ختام الدوري لانسحابه أمام الأهلى فى الدور الأول