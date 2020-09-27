بسبب القاتل الخفي .. ارتفاع معدل حوادث الانتحار بين جنود الجيش الأمريكي

ازدادت حالات الانتحار بين العسكريين بنسبة تصل إلى 20٪ هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وارتفعت بعض حوادث السلوك العنيف حيث يعاني أفراد الخدمة في جيوش عديدة حول العالم ولاسيما الجيش الأمريكي في ظل تفشي فيروس كورونا ، القاتل الخفي، وانتشاره في مناطق الحرب، والكوارث الوطنية والاضطرابات المدنية، وفقا لتقرير نشرته وكالة اسوشيتدبرس الأمريكية





وفي حين أن البيانات حول المصابين من الجنود العسكريين غير كاملة وأسباب الانتحار معقدة، يقول مسؤولو الجيش والقوات الجوية في الولايات المتحدة إنهم يعتقدون أن الوباء يزيد الضغط على القوة المتوترة بالفعل.





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وقال كبار قادة الجيش الامريكي - الذين يقولون إنهم شهدوا ارتفاعًا بنسبة 30٪ في حالات الانتحار في الخدمة الفعلية حتى الآن العام الجاري- لوكالة أسوشيتد برس، إنهم يتطلعون إلى تقليص عمليات الانتشار القتالية، فمثل هذه الخطوة ستكون جزءًا من جهد أوسع لجعل رفاهية الجنود وعائلاتهم أولوية قصوى للجيش، وتجاوز الاستعداد القتالي وتحديث الأسلحة.





ورفض البنتاجون تقديم بيانات عام 2020 أو مناقشة القضية، لكن مسؤولي الجيش قالوا إن المناقشات في إحاطات وزارة الدفاع تشير إلى أن هناك قفزة تصل إلى 20٪ في إجمالي حالات الانتحار بين العسكريين وقعت خلال العام الجاري.

وتختلف الأرقام اذ تباينت بين 88 العام الماضي إلى 114 العام الجاري- وارتفع المجموع لأن العام الجاري شهد خدمة أكبر لجنود أكثر .

ويقول قادة الجيش الأمريكي إنهم لا يستطيعون أن يعلقوا الزيادة المباشرة في عدد حالات الانتحار على الفيروس كوفيد 19

وقال وزير الجيش، رايان مكارثي في ​​مقابلة مع وكالة أسوشييتد برس: "لا يمكنني أن أقول علميًا ، لكن ما يمكنني قوله هو - أنه باستطاعتي قراءة المخطط والرسم البياني، وقد ارتفعت الأرقام في القضايا المتعلقة بالصحة السلوكية".

وأضاف أن زيادة حالات الانتحار والقتل وغيرها من السلوكيات العنيفة التي ترتكب بين صفوف الجيش، "لا يمكننا القول بشكل قاطع إن السبب في ذلك هو فيروس كورونا، ولكن هناك ارتباط مباشر منذ بدء تفشي كوفيد 19 حيث لاحظنا ارتفاع الأرقام بالفعل".

وتُظهر البيانات الأولية للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 انخفاضًا إجماليًا في حالات الانتحار العسكري عبر الخدمة الفعلية والاحتياطيات، مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي.

هذه الأرقام المبكرة، التي غذتها الانخفاضات في الوفيات في صفوف القوات البحرية والجوية، أعطت الأمل للقادة العسكريين الذين كافحوا منذ فترة طويلة لخفض معدلات الانتحار. لكن في الربيع، ارتفعت الأرقام.

وقال الجنرال تشارلز براون، قائد القوات الجوية، في تصريحات عامة: "إن كوفيد يزيد الضغط" مضيفا "نحن على طريق أن نكون سيئين مثل العام الماضي، وهذه ليست مشكلة سلاح الجو فقط، إنها مشكلة وطنية لأن كورونا يضيف بعض الضغوط الإضافية - مثل الخوف من المجهول لبعض الناس".



