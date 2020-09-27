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رياضة

من داخل استاد القاهرة.. جماهير الزمالك توجه الشكر لطارق يحيى ..فيديو

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:44 م
طارق يحيي
طارق يحيي
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حسام الحارتي- حسن العمدة- احمد رمضان- كيرلس صلاح
وجهت جماهير نادي الزمالك المتواجدة باستاد القاهرة الدولي الشكر إلى طارق يحيي المدير الفني للفريق الأول لتوليه قيادة الفريق في ظروف صعبة خلال رحيل باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك.

ويواجه حاليا نادي الزمالك نظيره الجونة باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري ويسيطر التعادل الإيجابي 1 - 1 حتى الآن على نتيجة المباراة في شوطها الأول.

تواجد البرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك بمدرجات استاد القاهرة لمتابعة اللاعبين من أرض الملعب أمام الجونة في المباراة التي تنطلق بعد قليل ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدوري الممتاز وذلك قبل تولي المهمة رسميًا في التدريبات بداية من الغد.

 وكان أتوبيس الزمالك قد وصل إلى استاد القاهرة استعدادًا لخوض المباراة.

وأعلن طارق يحيى المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن تشكيل الفريق في لقاء الجونة بالجولة ويضم التشكيل:

في حراسة المرمى : محمود جنش  

في خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود الونش – حازم إمام 

في خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور  - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما  - أشرف بن شرقي 

في خط الهجوم : كاسونجو 

بينما يتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمد عبد الغني ومحمد حسن وفرجاني ساسي وإسلام جابر ومصطفي فتحي وسيف فاروق جعفر مصطفى محمد  وعمر السعيد.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول الدورى برصيد ٥٨ نقطة ويسعى جاهدا للفوز لتأمين الوصافة علما بأنه سيتم خصم ٣ نقاط منه فى نهاية الموسم بسبب انسحابه أمام الأهلى فى الدور الأول 
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