بعد الفوز على الجونة بصعوبة.. هاشتاج الزمالك يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الزمالك بعد الفوز على فريق الجونه بصعوبه بـ ٤ اهداف مقابل ٣ في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "الزمالك اتحسبله 6 ضربات جزاء في ماتشين" و"احمد ياسر ريان بيتحايل علي لاعيبة الزمالك تسنتر وهما خايفين".
وقال أخرون "مبروك فوز الزمالك علي الجونة
وثلاث نقاط جديدة وهاردلك للخائن كارتيرون خروج التعاون من دوري ابطال اسيا شكرا كابتن طارق يحيى و"الزمالك كسب الجونة يقترب من الهبوط التعاون يخسر بقيادة كارتيرون و يودع دوري أبطال آسيا هي الحياة كدا ليه بقي ليها لوم تاني".
واضاف اخرون" الجونة لو بيلعب كل ماتشاته بنفس قوة وخفة ومرونة الأداء ضد الزمالك وبيراميدز والأهلي هاينافس على المربع الذهبي مرتاح جدًا والله.." و" الزمالك يكسب الجونة بالفار ".
وتابع أخرون" ماتش الزمالك والجونة من أجمل ماتشات الدوري.. مبروووك للزمالك" و"ماتش الزمالك والجونه حرفيا امتع واحلي ماتش في الدوري السنه دي".