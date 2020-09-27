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رياضة

بعد الفوز على الجونة بصعوبة.. هاشتاج الزمالك يتصدر تويتر

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:30 م
الزمالك
الزمالك
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الزمالك بعد الفوز على فريق الجونه بصعوبه بـ ٤ اهداف مقابل ٣ في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏الزمالك اتحسبله 6 ضربات جزاء في ماتشين" و"‏احمد ياسر ريان بيتحايل علي لاعيبة الزمالك تسنتر وهما خايفين".

وقال أخرون "‏مبروك فوز الزمالك علي الجونة
وثلاث نقاط جديدة وهاردلك للخائن كارتيرون خروج التعاون من دوري ابطال اسيا شكرا كابتن طارق يحيى  و"‏الزمالك كسب  الجونة يقترب من الهبوط  التعاون يخسر بقيادة كارتيرون و يودع دوري أبطال آسيا  هي الحياة كدا ليه بقي ليها لوم تاني".

واضاف اخرون" ‏الجونة لو بيلعب كل ماتشاته بنفس قوة وخفة ومرونة الأداء ضد الزمالك وبيراميدز والأهلي هاينافس على المربع الذهبي مرتاح جدًا والله.." و" ‏الزمالك يكسب الجونة بالفار ".


وتابع أخرون" ‏ماتش الزمالك والجونة من أجمل ماتشات الدوري.. مبروووك للزمالك" و"ماتش الزمالك والجونه حرفيا امتع واحلي ماتش في الدوري السنه دي". 
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