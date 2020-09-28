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سيارات

سكودا أوكتافيا الجيل الجديد في السوق المصرية.. اكتوبر المقبل

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:01 ص
سكودا أوكتافيا
سكودا أوكتافيا
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أماني نوار
يستعد الجيل الجديد من طرازاات سكودا أوكتافيا للظهور في مصر وسيتم اطلاقها قبل نهاية عام 2020 في مصر لتمثل انطلاقة جديدة لعائلة سكودا أوكتافيا التي حققت نجاحا كبيرا على مدار سنوات طويلة محليا .

وسيتم تقديم السيارة في الشهر المقبل اكتوبر أو خلال نوفمبر 2020 ، كما اكدت الشركة أنها لم تفتح باب الحجز بعد أوكتافيا 2021 الجديدة .

الجيل الجديد  من أوكتافيا مختلف في التصميم عن الجيل الحالي من السيارة ،وستعود هذه السيارة إلى الاعتماد على المصابيح الأمامية التقليدية الوحدة الواحدة الانيقة ليد الرفيعة بدلا من المصابيح الامامية المقسمة جزئين منكل جانب في الجيل الحالي من السيارة الذي لم يلق اقبال كبير بسبب فقد الهوية.

وتتمتع السيارة بمحرك سعة 1500 سي سي ، و4 سلندر مع شاحن توربيني بقوة 150 حصان ، ويتوفر في السيارة ناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات ،ويتوفر السيارة بمحرك أصغر سعة 100 سي سي ، ولكن من المرجح أن يكون المحرك 1500 سي سي هو المتاح في مصر وليس المحرك سعة 100 سي سي ، وتطرح السيارة بمحرك 2000 سي سي ، وتحمل السيارة شبكة تهوية أمامية مع ميزة عجلات تصل إلى 19 بوصة ، مع وحدات أضاءة ليد خلفية كريستالية .

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