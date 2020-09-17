بسعر 495 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار سكودا سوبرب

ظهرت سكودا سوبرب موديل 2021 الجديدة كليا في السوق المصرية، وتقدم السيارة في مصر بنوعين من المحركات الاول 4 سلندر 1400 سي سي تيربو قوة 220 حصان ، وعزم دوران 350 نيوتن ، بالإضافة إلى ناقل حركة اوتوماتيك من 6 سرعات .



كما يمكن للسيارة التسارع إلى 100 كم في الساعة خلال 8.9 ثانية مع سرعة ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 220 كم في الساعة واستهلاك وقود بواقع 6.2 لتر لكل 100 كم.



وتحتوي السيارة في مصر مع ايرباج امامي وجانبي وخلفي وفرامل abs، وEBD، بالإضافة إلى الاتزان الألكتروني للسيارة ونظام ذكي لركن السيارة بالاضافة إلى مثيبت سرعة وكاميرا في خلف وعجلات 17 بوصة ، وكشافات شبورة في الامام والخلف ، أما بالنسبة للتجهيزات فهي تشمل زر تشغيل ووقف المحرك ، وفتحة سقف ، ومرايا كهربائية الطي ، ومصابيح خلفية ليد وشاشة 8 بوصة .



سعر السيارة لأول فئة هي 495 ألف جنيه ، أما الفئة الثانية بسعر 565 ألف جنيه ، أما ثالث فئة سبورت لاين 630 ألف جنيه.





