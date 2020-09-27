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أخبار العالم

نشعر بالقلق.. العفو الدولية تدعو تركيا للتحقيق في واقعة إلقاء معتقلين من مروحية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:55 م
عفو الدولية تدعو
عفو الدولية تدعو تركيا للتحقيق في إلقاء معتقلين من مروحية
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قسم الخارجي
طالبت منظمة العفو الدولية، النظام التركي بالتحقيق في واقعة إلقاء مواطنين أكراد، الشهر الجاري، من مروحية عسكرية في ولاية "فان" شرق البلاد.

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن ادعاءات الحكومة التركية حول أن سبب الوفاة هي عملية عسكرية "مثيرا للقلق البالغ، ويتناقض مع التقارير الطبية".

وقالت العفو الدولية إنه يجب التحقيق في عمليات التعذيب والمعاملة السيئة بحيادية واستقلالية كاملة، مطالبة بمحاكمة المتورطين في الحادث بشكل عادل.

وذكرت أن التقارير الطبية أفادت بسقوط رجلين من على ارتفاع كبير، داعية النظام التركي بالسماح لها بالوصول إلى مراحل التقاضي للدعوى المرفوعة حول الواقعة.

وأكدت في بيانها "نشعر بقلق بالغ بسبب الادعاءات المفجعة المنتشرة بشأن إلقاء المواطنين عثمان شيبان وثروت تورجوت من طائرة مروحية".

وفي وقت سابق، كشفت تقارير محلية عن إلقاء عثمان شيبان، وثروت تورغوت، من مروحية تركية، بعد اعتقالهما، أثناء عملية ضد حزب العمال الكردستاني.
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