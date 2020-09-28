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رياضة

أمير مرتضى يكشف عقوبة بن شرقي ويحسم موقف الزمالك من صفقة أري بابل

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:13 ص
امير مرتضى
امير مرتضى
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
وجه أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالنادي، التهنئة لفريق الجونة رغم الهزيمة أمام الزمالك مساء أمس بالدوري الممتاز، مشيرا إلى أنه فريق منظم متمنيا له التوفيق في الفترة المقبلة.

وأضاف أمير مرتضى أنه يشكر لاعبي الزمالك الذين كانوا على قدر المسئولية الفترة الماضية، وكذلك طارق يحيي وباقي أفراد الجهاز الفني.

وأشار المشرف العام على الكرة إلى أنه لم يتحدد مؤتمر صحفي لباتشيكو حتى الآن، نظرا لضيق الوقت وضغط المباريات، مشددا على أن المستشار مرتضى منصور رئيس النادي سيعلن أسماء الجهاز الفني بالكامل اليوم الإثنين.

وتابع أمير مرتضى "البرتغالي باتشيكو طلب فيديوهات للاعبين وكذلك ملف عن الإصابات وسيتم عقد اجتماع بين باتشيكو وجميع أفراد الجهازين الفني والطبي، لوضع أهداف محددة في الفترة المقبلة"، مؤكدا أن المدرب البرتغالي لديه حماس كبير كما أن عنده تحفظا كبيرا جدًا على ضغط المباريات.

وأوضح أمير مرتضى أن منتخبي تونس والمغرب قدما طلب استدعاء رسمي لفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي على الترتيب، للمشاركة دوليا معهما، وهو ما سوف تدرسه الإدارة خاصة أن هناك "فيفا بريك" فكيف سيتم لعب مباريات في هذه الفترة وستتم مخاطبة اتحاد الكرة لحل هذا الموضوع.

وعن الأنجولي أري بابل، شدد أمير مرتضى على أنه ليس لاعبا في الزمالك، ولم يوقع عقدا ولم يخضع للكشف الطبي، والنادي هو الذي يعلن بشكل رسمي عن الصفقات.. كما أن طريقة اللاعب في الإعلام لن تفرق كثيرا مع الزمالك.

وبخصوص أشرف بن شرقي مهاجم الفريق، أوضح المشرف العام على الكرة أنه لو تم تأكيد خطئه اليوم أمام الجونة فسوف يتم توقيع عقوبة عليه، وسينتظر تقريرا من طارق يحيي من أجل تطبيق اللائحة حالة تأكد عدم التزامه.
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