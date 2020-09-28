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خالد سعد: الطلب على شراء السيارات كان قليل جدا خلال الفترة السابقة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن بعد أزمة فيروس كورونا وانتشاره فى العالم أجمع قلب السوق العالمي للسيارات رأسا على عقب، مضيفا أن هناك موجة متوقعة خاصة بـ انخفاض أسعار سيارات 2019، موضحا أن الأسعار تنخفض لأسباب مرتبطة بالاتفاقيات التى قمنا بها خلال ربع السنة الثاني والثالث مع جميع المصانع العالمية.

وأضاف المهندس خالد سعد خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، ان هناك بعض مصانع السيارات فقط هى التى خفضت أسعار السيارات، مشيرا إلى أن هذا الوقت مناسب جدا لكل من يريد شراء سيارات موديل 2019.

وتابع أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن هناك سيارات يتم تقفليها فى تركيا سيتم أنخفاض أسعارها فى عام 2020، مشيرا إلى أن صناعة السيارات فى مصر لم تصل مرحلة الاكتمال الكامل، موضحًا أن ما يتم فى مصر هو تجميع فقط.

وأوضح المهندس خالد سعد، أن هناك مجهودا كبيرا يتم لتطوير صناعة السيارات، وكشف أن الجميع يسير على خطى الرئيس عبد الفتاح السيسي، و أنهم يقومون بجذب الشركات الكبيرة لعمل مشاريع تصنيع السيارات بمصر.

وأشار إلى أن تم عمل تخفيضات خلال الفترة الماضية، وأصبح هناك منافسة كبيرة بين الشركات الأم لعمل التخفيضات.
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