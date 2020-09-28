استمرار العدوان.. عملية إنزال جوي تركية على الحدود العراقية

كشف مصدر عسكري كردي بالعراق، اليوم الإثنين، عن عملية إنزال جوي تركي على 9 قرى حدودية عراقية، وذلك في استمرار التعدي التركي على الأراضي العراقية.





وقصفت طائرات تركية مناطق في إقيلم كردستان العراق، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع".





وذكرت الوكالة أن طائرات تركية قصفت أطراف عدد من قرى ناحية باتيفا التابعة لقضاء زاخو.





ونقلت الوكالة عن مراسلها قوله إن صاروخ سقط في قرية رويسي بالقرب من بيت أحد الأهالي، موضحة أنه ألحق أضرارًا مادية كبيرة لكن دون وجود خسائر بشرية.





وأشارت الوكالة إلى أن القصف التركي أدى إلى حدوث حالة من الهلع بين الأهلي والسكان المدنيين.



