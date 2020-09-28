رئيس المقاولون العرب: عماد النحاس لن يعمل كمدرب مؤقت في الأهلي

قال محسن صلاح ، رئيس نادي المقاولون العرب، إن عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل، لن يقبل بالعمل كمدرب مؤقت في الأهلي.





وأضاف محسن صلاح، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" الأهلي لم يفاتح المقاولون العرب بشأن وجود عماد النحاس بالجهاز الفني القادم، والنحاس لن يقبل بالعمل كمدرب مؤقت في أي ناد".





وأكمل: "لم استطلع رأى النحاس لكني أدعمه في أى قرار حال تلقيه عروضًا بالرحيل، والنحاس يحتاج للعمل مدة طويلة في أي ناد لكي تظهر بصمته".

كما تحدث عن طاهر محمد طاهر، قائلا: "اللاعب سينضم إلى تدريبات النادي الأهلي بعد نهاية جميع مباريات فريق المقاولون العرب في الموسم الجاري، و اتفقنا مع الأهلي علي استعارة 4 لاعبين نهاية الموسم ضمن صفقة طاهر محمد طاهر".



