6 حيل للتغلب على مشكلة عدم تحميل التطبيقات من متجر جوجل وآبل

يعانى الكثير من المستخدمين أحيانا من مشكلة عدم التمكن من تحميل التطبيقات على متجر التطبيقات Google Play أو App Store حيث ترجع المشكلة إلى توقف التطبيق نفسه، أو قد تكون هناك مشكلة متعلقة بذاكرة التخزين الموجودة في التطبيق الخاصة بسجل البحث.





وبحسب موقع Lifewire التقنى فإن مشكلة عدم القدرة على تحميل التطبيقات قد تكون متعلقة بعدد من الأخطاء في البرامج بسبب مشكلات تعريفية، ولكن هناك بعض الحيل التى يمكن تنفيذها لحل هذه المشكلة:









1- التأكد من خلال شبكة الواى الفاى الخاصة بك أنها تسمح لك بتحميل الملفات الكبيرة، حيث أنه في بعض الأحيان تقوم الشبكة بتقييد المستخدمين من تحميل الملفات الكبيرة.





2- أعد تشغيل متجر التطبيقات حيث قد يؤدي إعادة تشغيله إلى مسح الخطأ، بعد الخروج من التطبيق ، أعد فتح التطبيق وقم بتنزيل التطبيق مرة أخرى.





3- أعد تشغيل الهاتف نفسه حيث من الممكن أن تكون المشكلة متعلقة بالهاتف وليس بالتطبيق نفسه





4- تأكد من أن التطبيق مجانى حيث قد يكون التطبيق الذى تحاول تحميله تطبيق يتطلب اشتراكا معينا وفي هذه الحالة لن يفتح إلا إذا قمت بدفع الاشتراك.





5- قم بتسجيل الخروج من متجر التطبيقات وأعد تسجيل الدخول مرة أخرى، فقد يؤدي تسجيل الخروج وتسجيل الدخول مرة أخرى إلى إصلاحه .

6- قم بمسح الذاكرة العشوائية على متجر التطبيقات حيث قد تكون المشكلة بسبب ذاكرة التخزين المؤقتة في التطبيق.



