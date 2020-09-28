AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

6 حيل للتغلب على مشكلة عدم تحميل التطبيقات من متجر جوجل وآبل

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
6 حيل للتغلب على
6 حيل للتغلب على مشكلة عدم تحميل التطبيقات من متجر جوجل وآبل
Advertisements
ندى على
يعانى الكثير من المستخدمين أحيانا من مشكلة عدم التمكن من تحميل التطبيقات على متجر التطبيقات Google Play   أو App Store  حيث ترجع المشكلة إلى توقف التطبيق نفسه، أو قد تكون هناك مشكلة متعلقة بذاكرة التخزين الموجودة في التطبيق الخاصة بسجل البحث. 

وبحسب موقع  Lifewire التقنى فإن مشكلة عدم القدرة على تحميل التطبيقات قد تكون متعلقة بعدد من الأخطاء في البرامج بسبب مشكلات تعريفية، ولكن هناك بعض الحيل التى يمكن تنفيذها لحل هذه المشكلة: 


1- التأكد من خلال شبكة الواى الفاى الخاصة بك أنها تسمح لك بتحميل الملفات الكبيرة، حيث أنه في بعض الأحيان تقوم الشبكة بتقييد المستخدمين من تحميل الملفات الكبيرة.   

2- أعد تشغيل متجر التطبيقات حيث قد يؤدي إعادة تشغيله إلى  مسح الخطأ، بعد الخروج من التطبيق ، أعد فتح التطبيق وقم بتنزيل التطبيق مرة أخرى. 

3- أعد تشغيل الهاتف نفسه حيث من الممكن أن تكون المشكلة متعلقة بالهاتف وليس بالتطبيق نفسه 

4- تأكد من أن التطبيق مجانى حيث قد يكون التطبيق الذى تحاول تحميله تطبيق يتطلب اشتراكا معينا وفي هذه الحالة لن يفتح إلا إذا قمت بدفع الاشتراك.   

5- قم بتسجيل الخروج من متجر التطبيقات وأعد تسجيل الدخول مرة أخرى، فقد يؤدي تسجيل الخروج وتسجيل الدخول مرة أخرى إلى إصلاحه . 
 
6- قم بمسح الذاكرة العشوائية على متجر التطبيقات حيث قد تكون المشكلة بسبب ذاكرة التخزين المؤقتة في التطبيق. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد حذفها من App Store.. تعرف على كيفية تحميل لعبة فورتنايت على هاتفك الآيفون

بدون كابل.. 3 طرق لنقل ملفاتك الكبيرة من الكمبيوتر لهاتفك الأندرويد

للسيطرة على بطء هاتفك.. 5 حيل للتخلص من المساحة الزائدة

بالخطوات.. أشهر 4 مشكلات بمكالمات واتساب وطريقة حلها

أفضل تطبيقات للحصول على ذاكرة إضافية على هاتفك

لزيادة وقت بطاريتك لأكبر وقت ممكن.. 5 حيل عليك تنفيذها

ترشيحاتنا

فضل قراءة سورة البقرة يوميًا.. فوائد لا يعرفها الكثيرون

كويتيون يعتصمون بوزارة الصحة والسبب غريب

شاهد.. انفعال أشرف بن شرقي عقب استبداله في مباراة الزمالك والجونة

تعليق مدحت عبد الهادي بعد فوز الزمالك على الجونة 4 - 3

السيسي الإنسان.. متحدث الوزراء يكشف تفاصيل جديدة حول منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة.. شاهد

بعد الفوز على الجونة بصعوبة.. هاشتاج الزمالك يتصدر تويتر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سحل امرأة عجوز والاعتداء عليها بوحشية على أيد الشرطة البريطانية بسبب كورونا

22 عاما من البحث .. سر تسمية جوجل بهذا الأسم

تغير شكل دنيا بطمة خلال الشهور الأخيرة من الحمل .. صور