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رياضة

الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع سباليتي وموسيماني

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشفت مصادر خاصة بالأهلي أن مسئولي لجنة التخطيط لم يناقشوا التفاوض مع لوتشانو سباليتي المدير الفني السابق لروما.
وقال مصدر :" سباليتي مدرب كبير للغاية ولكن لم نفاوضه نهائيًا في الفترة الحالية".
واضاف:" هو مدرب كبير وأعتقد انه سيطلب رقمًا ماليًا كبيرًا لن يستطيع أي نادي بالدوري المصري الوفاء به".
واوضح أن أي فريق يبحث عن مدير فني خاصة لو كان جماهيري ستجد تلك الأمور تحدث وهو طرح أسماء مدربين كما يحدث مع موسيماني مدرب صن داونز والذي هو معروض فقط ضمن قائمة طويلة من المدربين.
تأكد غياب رامى ربيعه لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الأهلى عن مواجهتى الاهلى والوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال افريقيا المقرر لها 17 اكتوبر المقبل بالمغرب بالاضافة الى مباراة الاياب المقرر لها 24 أكتوبر بعد الاصابة التى تعرض لها رامى ربيعه فى العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق أمام طنطا امس فى الاسبوع الـ 30 لبطولة الدورى الممتاز .

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه يقوم بالتنسيق حاليا بشأن سفر بعثة الفريق الأول للمغرب؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الإداري يقوم بإنهاء إجراءات السفر واستخراج التأشيرات حاليا، فضلا عن تواصله مع الجهات المسئولة في المغرب لحجز ملاعب التدريب للفريق.
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