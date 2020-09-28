ببنطال ممزق.. سارة خليفة بإطلالة تكشف عن جمالها

شاركت الإعلامية سارة خليفة، صورا جديدة لها عبر خاصية "ستورى" على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سارة خليفة، بإطلالة جذابة ترتدي بدي كت باللون الازرق مكشوف الكتفين ورسمت تاتو على كتفها أبرز جمالها ورشاقتها مع بنطال جينز ممزق.



ومن الناحية الجمالية اعتمدت سارة خليفة، علي مكياج جذاب متناسق مع إطلالتها وتركت شعرها الذهبي الفاتح منسدلًا على كتفيها بطريقة مميزة.



يذكر أن سارة خليفة تعمل فى مجال الإعلام من عام "2012" وقدمت برنامج "شباب ستار"، الذي تناول تقديم المواهب والمواضيع الشبابية، وانضمت لفضائية المحور، وقدمت برنامج مهمة صعبة.



وقدمت سارة خليفة مؤخرًا برنامج "تريند" على شاشة قناة "ten"، وتناول العديد من الملفات الفنية والثقافية وكل ما يتعلق بالموضة و الأزياء، كما يلقي الضوء على أبرز التريندات الأسبوعية، ويضم فقرة طبية ثابتة.





