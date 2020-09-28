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سيارات

ماذا يحدث عن زيادة الزيت في السيارة؟

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:31 ص
زيت المحرك
زيت المحرك
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أماني نوار


يعد تغيير الزيت هو عنصر صيانة وقائي يتم عادة عدة مرات على مدار العام ،وقد تحدث اخطاء في بعض الاحيان تؤدي إلى ضخ كمية زائدة من الزيت في السيارة ، ويتساءل الكثر من مالكي السيارات ماذا يحدث عند زيادة الزيت في السيارة.

عند وضع الكثير من الزيت في الخزان يمكن ان يسحب المزيد منه باتجاه العمود المرفقي أصناء دورانه ، مما يؤدي إلى خلط الزيت مع الهواء ، لتظهر الرغوة المسببة في انخفاض ضغط الزيت لأن مضخة الزيت غير قادة على الاستمرار بشكل فعال .

لذلك يجب عليك أن تحرص على عدم إضافة الكثير من الزيت إلى المحرك الخاص بسيارتك ، فيمكن أن يسبب ذلك مجموعة متنوعة من المشاكل.

ويعتبر أهم شيء يجب أن تقوم به عندما تمتلئ سيارتك بالزيت هو خراج الكمية الزائدة من الخزان قبل قيادة السيارة مرة اخرى.

وإذا كان مستوى الزيت على المقياس أعلى  من المستوى الموصي به بمقدار بوصة واحدة او أكثر ، فهذا يعني أن سيارتك تم امتلائها  بكمية زائدة من الزيت ويجب عدم تشغيلها مرة أخرى حتى يتم تصريف الزيت الزائد منها ومن أكثر الاضرار الذي يسببها زيادة الزيت في المحرك هي كالتالي :-

 تسرب الزيت من سيارتك، رائحة حرق زيت المحرك، خروج الدخان من مقصورة المحرك،الدخان أو العادم الأسود.

 ضوضاء غير عادية قادمة من المحرك.

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