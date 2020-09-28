بـ الأسود المكشوف.. رانيا منصور بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة رانيا منصور، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة وجذابة تكشف جمالها.
وأطلت بها رانيا منصور، مرتدية فستان طويل وجذاب باللون الأسود الذى يبرز عن جمالها، ودون أكمام ليكشف عن رشاقتها وأناقتها، وأنتعلت معه حذاء مكشوف ذا كعب عالي باللون الفضي لأكمال ظهورها.
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ومن الناحية الجمالية، أعتمدت رانيا منصور في المكياج على الألوان الترابية الناعمة كأيشادو للعيون ليبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الجذاب الذى يبرز جمال أنوثتها.
وتركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تتناسب مع ظهورها.
ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بالظهور بإطلالتها البسيطة.
كتبت رانيا منصور على الصورة قائلة: ""آية"
مسلسل #اسود_فاتح الحلقة الاولى موجودة على @shahid.vod والحلقة التانية بعد شوية الساعة ١١م"
إسود فاتح تدور أحداثه في إطار اجتماعي يناقش القضايا العصرية، بطولة نخبة من الفنانين من بينهم هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، تأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل.