AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ الأسود المكشوف.. رانيا منصور بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:16 ص
رانيا منصور
رانيا منصور
Advertisements
نهى هجرس
نشرت الفنانة رانيا منصور، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة وجذابة تكشف جمالها.

وأطلت بها رانيا منصور، مرتدية فستان طويل وجذاب باللون الأسود الذى يبرز عن جمالها، ودون أكمام ليكشف عن رشاقتها وأناقتها، وأنتعلت معه حذاء مكشوف ذا كعب عالي باللون الفضي لأكمال ظهورها.


ومن الناحية الجمالية، أعتمدت رانيا منصور في المكياج على الألوان الترابية الناعمة كأيشادو للعيون ليبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الجذاب الذى يبرز جمال أنوثتها.

وتركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تتناسب مع ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بالظهور بإطلالتها البسيطة.

كتبت رانيا منصور على الصورة قائلة: ""آية"
مسلسل #اسود_فاتح الحلقة الاولى موجودة على @shahid.vod والحلقة التانية بعد شوية الساعة ١١م"

إسود فاتح تدور أحداثه في إطار اجتماعي يناقش القضايا العصرية، بطولة نخبة من الفنانين من بينهم هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، تأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فستان أسود مكشوف وأقراط ذهبية.. رانيا منصور تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة.. شاهد

رانيا منصور تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها.. شاهد

بالأسود الجذاب.. شاهدي جمال رانيا منصور في أحدث جلسة تصوير

إطلالة ملفتة.. رانيا منصور تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

هاف ستومك .. رانيا منصور بإطلالة تستعرض جمالها على إنستجرام

رانيا منصور تخطف الأنظار في أحدث إطلالة.. شاهد

ترشيحاتنا

الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع سباليتي وموسيماني

في ذكرى رحيل عبد الناصر الـ 50 .. أفلام مجدت ثورة 23 يوليو وأخرى هاجمتها

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يوجه رسالة قوية لوزير الدفاع القطري.. معلومات تعرض لأول مرة عن مجمع مسطرد

سفير مصر في المغرب: من الصعب سفر الأهلي والزمالك علي طائرة واحدة.. والأحمر لم يتواصل معي

هل يجوز قراءة السور دون ترتيب فى الصلاة ؟

استهزأ بكورونا.. رجل بين الحياة والموت بعدما تجاهل الفيروس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأسود المكشوف.. رانيا منصور بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

أروع الصور.. نجوى كرم تطلق مبادرة في حب لبنان والجمهور يتفاعل معها

شهر التوعية بسرطان الجهاز التناسلي للمرأة.. طرق الكشف المبكر عن أورام النساء