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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين 28-9-2020

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 08:44 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
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محمد يحيي
استقرت  أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 28-9-2020 منذ الخميس الماضي بدون أي تغيير؛ بالبنوك العاملة بمصر.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه طبقا لتسعيرة البنك المركزي المصري للعملات؛ مسجلا 15.7 جنيه للشراء و 15.8 جنيه للبيع.
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وصل سعر الجنيه الاسترليني مقابل نظيره المصري إلي 20.02 جنيه للشراء و 20.14 جنيه للبيع

بينما بلغ سعر الـ 100 ين ياباني نحو 14.87 جنيه للشراء و 14.96 جنيه للبيع

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 18.26 جنيه للشراء و 18.39 جنيه للبيع

وبلغ سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه 16.91 جنيه للشراء و 17.02 جنيه للبيع

وسجل سعر اليوان الصيني 2.3 جنيه للشراء و 2.31 جنيه للبيع.

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