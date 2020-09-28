أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين 28-9-2020





واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه طبقا لتسعيرة البنك المركزي المصري للعملات؛ مسجلا 15.7 جنيه للشراء و 15.8 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا:

وصل سعر الجنيه الاسترليني مقابل نظيره المصري إلي 20.02 جنيه للشراء و 20.14 جنيه للبيع





بينما بلغ سعر الـ 100 ين ياباني نحو 14.87 جنيه للشراء و 14.96 جنيه للبيع









وبلغ سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه 16.91 جنيه للشراء و 17.02 جنيه للبيع





وسجل سعر اليوان الصيني 2.3 جنيه للشراء و 2.31 جنيه للبيع.