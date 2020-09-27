أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 27-9-2020

استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 27-9-2020؛ لدى البنوك العاملة بالسوق المصرية.
وبحسب ما جاء بجدول أسعار العملات الأجنبية المعلن من البنك المركزي المصري؛ فقد وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.7 جنيه للشراء و15.8 جنيه للبيع.
ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه إلى 18.29 جنيه للشراء و18.41 جنيه للبيع.
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بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 20.05 جنيه للشراء و20.17 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه 16.98 جنيه للشراء و17.09 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الـ 100 ين ياباني مقابل الجنيه نحو 14.9 جنيه للشراء و15 جنيها للبيع.
وسجل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه 2.29 جنيه للشراء و2.31 جنيه للبيع.