نائب: مبادرة "اختيارك" خطوة إيجابية جديدة في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات

أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بجهود وزارة التضامن وصندوق مكافحة الإدمان، من خلال مبادرة "اختيارك"، والتي تهدف إلى توعية الأسر والشباب بالآثار السلبية للتدخين وتعاطى المخدرات وكذلك توعية الأسر بمراحل الاكتشاف المبكر للتعاطي.





و أوضح مشهور فى بيان صحفى له أن قضية تعاطي وإدمان المواد المخدرة كانت على رأس أولويات الحكومة المصرية بداية من عام 2014، وذلك لما أظهرته نتائج البحث القومي الشامل، والذي تم إطلاق نتائجه في عام 2014 وكشف خطورة المشكلة وتهديدها الكبير لحالة الأمن والسلم في المجتمع المصري.





وأضاف أن نتائج البحث كشفت عن نسب تعاطي المواد المخدرة للفئات العمرية من 12 عاما إلى 60 عاما بلغت 10.4 %، ومعدلات الإدمان وصلت إلى 2.4 %، موضحًا أن نسبة التعاطي في مصر كانت ضعف المعدلات العالمية، لأن الأرقام في العالم كله تتراوح ما بين 4.5 إلى 5%.





وأكد مشهور أنه بالإضافة إلى تأثير المخدرات السلبي على الشباب والرجال بصفة عامة، يزداد الأمر خطورة في ظل تفشي فيروس كورونا وإمكانية انتقال الفيروس للمتعاطين بسبب المخالطة والشرب مع الأصدقاء.



