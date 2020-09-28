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رياضة

مواجهة سعودية..تعرف على قرعة الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:41 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
أجريت صباح اليوم الإثنين، قرعة دور الثمانية لدوري أبطال آسيا، والتي أسفرت عن مواجهة سعودية نارية.

وأسفرت القرعة عن صدام مرتقب بين النصر السعودي أمام مواطنه أهلي جدة.

أما بيرسبوليس الإيراني سيواجه نظيره باختاكور الأوزبكي.

ومن المنتظر إقامة المباراتين في العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء المقبل، على ستاد جاسم بن حمد بمدينة السد.

وستكون هذه المواجهة الثانية للنصر على التوالي أمام منافس محلي، بعد تجاوزه التعاون السعودي بالفوز 1-0 في دور الـ 16.

ونجح أهلي جدة، السبت الماضي، في تحقيق الفوز بركلات الترجيح 4-3 على شباب الأهلي دبي الإماراتي، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ويشارك باختاكور في دور الثمانية، لأول مرة منذ عام 2009 بعدما تغلب على الاستقلال الإيراني بنتيجة 2-1 في دور الـ 16.

وستقام مباراة قبل النهائي (نهائي غرب آسيا) في الثالث من أكتوبر المقبل، في الدوحة أيضًا.

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