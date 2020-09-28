5 حلول سريعة لمعالجة مشكلة توقف التطبيقات على هاتفك

يواجه مستخدمو الهواتف الذكية مشكلة شائعة وهى توقف التطبيقات على هواتفهم فجأة، وبدون أى أسباب أو مشكلات يعانى منها الهاتف، والأمر الذى يدفع المستخدمون بإعادة تشغيل الهاتف أكثر من مرة ولكن دون جدوى .





وبحسب موقع CNET فإن هناك بعض الحلول السريعة التى يمكن تنفيذها عند توقف التطبيقات فجأة على هواتف المستخدمين ، والتى تعمل على استعادة التطبيقات لوضعها الأصلى والتى تكون بسبب امتلاء الذاكرة التخزينية عن آخرها .





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1- حذف ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق





ويمكن حذف البيانات المخزنة مؤقتًا للتطبيق من خلال الانتقال إلى الإعدادات ثم اتطبيقات ومنها إلى تحديد تطبيق معين ، واختيار خيار مسح ذاكرة التخزين المؤقت.





2- استخدام تطبيقات لمسح ذاكرة التطبيق





ويمكن استخدام تطبيقات مثل تطبيقات Cache Cleaner أو Clean Master وذلك لحذف ذاكرة التخزين المؤقتة للتطبيق من على متجر جوجل بلاى حيث أنها تطبيقات مجانية .





3- قم بتحويل جميع تطبيقاتك إلى بطاقة الذاكرة





وتشغل التطبيقات على الهاتف مساحة كبيرة للغاية، والافضل هو نقلها بشكل كامل على بطاقة الذاكرة وليس على مساحة الهاتف نفسه، ثم القيام بمسحها من على ذاكرة الهاتف نفسه.





4- قم بحذف التطبيقات غير المهمة





وهناك الكثير من التطبيقات الغير مهمة والغير مستخدمة بشكل دائم ولكنها تشغل مساحة كبيرة من الهاتف، وفي هذه الحالة يجب مسحها تماما لقيامها بالتسبب في تعطيل هاتفك بشكل دائم.





5- قم بتحديث التطبيق





وأحيانا ما يكون توقف الهاتف بسبب عدم تحديثه وانتهاء نسخته وعند تجاهل القيام بتحديثه يؤدى ذلك إلى عدد من المشكلات في التطبيق وطريقة عمله الأمر الذى يؤدى إلى توقفه.



