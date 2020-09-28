AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

5 حلول سريعة لمعالجة مشكلة توقف التطبيقات على هاتفك

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:00 م
5 حلول سريعة لمعالجة
5 حلول سريعة لمعالجة مشكلة توقف التطبيقات على هاتفك
Advertisements
ندى على
يواجه مستخدمو الهواتف الذكية مشكلة شائعة وهى توقف التطبيقات على هواتفهم فجأة، وبدون أى أسباب أو مشكلات يعانى منها الهاتف، والأمر الذى يدفع المستخدمون بإعادة تشغيل الهاتف أكثر من مرة ولكن دون جدوى . 

وبحسب موقع CNET فإن هناك بعض الحلول السريعة التى يمكن تنفيذها عند توقف التطبيقات فجأة على هواتف المستخدمين، والتى تعمل على استعادة التطبيقات لوضعها الأصلى والتى تكون بسبب امتلاء الذاكرة التخزينية عن آخرها . 


1- حذف ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق 

ويمكن حذف البيانات المخزنة مؤقتًا للتطبيق من خلال الانتقال إلى الإعدادات ثم اتطبيقات ومنها إلى تحديد تطبيق معين ، واختيار خيار مسح ذاكرة التخزين المؤقت. 

2- استخدام تطبيقات لمسح ذاكرة التطبيق 

ويمكن استخدام تطبيقات مثل تطبيقات Cache Cleaner أو Clean Master وذلك لحذف ذاكرة التخزين المؤقتة للتطبيق من على متجر جوجل بلاى حيث أنها تطبيقات مجانية . 

3- قم بتحويل جميع تطبيقاتك إلى بطاقة الذاكرة 

وتشغل التطبيقات على الهاتف مساحة كبيرة للغاية، والافضل هو نقلها بشكل كامل على بطاقة الذاكرة وليس على مساحة الهاتف نفسه، ثم القيام بمسحها من على ذاكرة الهاتف نفسه. 

4- قم بحذف التطبيقات غير المهمة 

وهناك الكثير من التطبيقات الغير مهمة والغير مستخدمة بشكل دائم ولكنها تشغل مساحة كبيرة من الهاتف، وفي هذه الحالة يجب مسحها تماما لقيامها بالتسبب في تعطيل هاتفك بشكل دائم. 

5- قم بتحديث التطبيق 

وأحيانا ما يكون توقف الهاتف بسبب عدم تحديثه وانتهاء نسخته وعند تجاهل القيام بتحديثه يؤدى ذلك إلى عدد من المشكلات في التطبيق وطريقة عمله الأمر الذى يؤدى إلى توقفه.  

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف يمكنك إخفاء التطبيقات على هاتفك الآيفون؟

احذفها فورا.. 23 تطبيقا تخترق حساباتك البنكية وتشترك في تطبيقات مدفوعة دون علم المستخدمين.. صور

للسيطرة على بطء هاتفك.. 5 حيل للتخلص من المساحة الزائدة

بالخطوات.. أشهر 4 مشكلات بمكالمات واتساب وطريقة حلها

أفضل تطبيقات للحصول على ذاكرة إضافية على هاتفك

علشان ميهنجش.. 7 طرق لزيادة سرعة هاتفك الذكي

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيل أحمد رمزي.. تعرف على حقيقة زواجه من نجوى فؤاد

الأهلي يجهز تحويلًا بنكيًا لـ فايلر بـ 575 ألف دولار

لا تغلِ الماء جيدا .. الطريقة الصحيحة لعمل الشاي

بتصريحات مثيرة.. أردوغان يصعّد من لهجته ضد أرمينيا

صور عارية والساعة بـ 100 دولار والأسبوع ربع مليون جنيه.. حكايات زواج القاصرات عرفيا

شوبير يكشف آخر ظهور لفايلر مع الأهلي قبل الرحيل رسميا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لابتسامة هوليود .. اصنع هذا المعجون الخارق في المنزل

هوندا Honda تطرح أول سيارة كهربائية طراز SUV .. صور

نشرة المرأة والصحة.. أسباب الإصابة بجلطات الدم.. تعرف على تأثير فيروس كورونا بعد خروجه من الجسم.. وإطلالات أثارت الجدل لـ دينا الشربيني