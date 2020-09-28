لعدم سرقة بياناتك.. أفضل تطبييقات لحمايتك من الاختراق

مع ازدياد عمليات الاختراق على هواتف الأندرويد مؤخرا، زادت الحاجة إلى الاهتمام بالقيام بتشفير الهواتف الذكية، للمحافظ عليها من الاختراق لحماية البيانات الشخصية والمعلومات الأخرى بالغة الأهمية.





وبحسب موقع Android Police فإن هناك تطبيقات تعمل على تشفير الهاتف من الاختراق ، وحماية بيانات المستخدمين الشخصية لجعل هواتفهم في أمان، والحماية من التجسس، بالإضافة إلى حماية الهاتف من التطبيقات التى تسرق بيانات المستخدمين :





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تطبيق Google Messages لحماية الرسائل





ويعتبر تطبيق الرسائل Google Messages مناسب لكل هواتف أندرويد حيث يعد التطبيق الرسمي لرسائل SMS وMMS، ويمكن للمستخدمين من مراسلة أي مستخدم في أي مكان من خلاله عن طريق إرسال الرسائل للأصدقاء والعائلة بالإضافة إلى الرسائل العائلية وصور GIF ورموز تعبيرية وملصقات وفيديوهات ورسائل صوتية.





تطبيق Image to PDF Converter

يمكن لتطبيق Image to PDF Converter الذى يقوم بتحويل الصور غلى خاصية PDF أن يقوم بتشفير الصور على تطبيق واتسآب عند طريق وضع كلمة سر للتطبيق وحفظ الصور بداخله الأمر الذى سيجعلها مشفرة تماما، حتى لا يستطيع أحد رؤيتها.





تطبيق NordVPN





ويعمل التطبيق على حفظ جميع بياناتك ، ويقوم بحماية المستخدمين من الاختراقات التى تحدث لهم، كما أنه يمنع التطبيقات الأخرى من التجسس عليك، ومشاهدة بياناتك، ويحميك من روابط التسلل التى تدخل للهاتف بدون اذن من المستخدمين للتجسس عليهم، كما أنه يحميك من اختراقات شبكات الواى فاى الغير معروفة والمفتوحة والتى يكون أغلب من يديرها هاكرز.



