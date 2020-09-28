شوشة يتفقد مركز معلومات مرافق محافظة شمال سيناء

، يرافقه العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، مركز معلومات مرافق شمال سيناء بحي الضاحية بالعريش.

وأكد المحافظ ، علي رفع كفاءة المبني الذي يضم عدد من المكاتب الإدارية وصالة استقبال للجمهور ومركز نظم معلومات داخلي ، مؤكدًا علي تزويد المركز بأجهزة مساحية عادية ورقمية وأجهزة مسح مرافق تحت الأرض وأجهزة رصد جوية وأجهزة استقبال أقمار صناعية وأجهزة حاسب آلي، بجانب استكمال الهيكل الإداري من الموظفين.وأضاف المحافظ ، أن المركز سيقوم برفع المرافق ووضعها على الخرائط من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية "تحتية وفوقية" ووضعها في صورة مساحية دقيقة وعلى خرائط "رقمية وورقية "، وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الموارد الذاتية وحماية الاستثمارات وتأمين المرافق وحماية البيئة.بدوره أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن المركز سيقوم بإنشاء قاعدة بيانات للبنية الأساسية بنطاق المحافظة ووضعها علي صورة خرائط دقيقة ، بهدف الحفاظ علي استثمارات البنية التحتية من مرافق وخدمات وتعظيم الاستفادة منها بمختلف مراكز ومدن المحافظة.وأضاف الغندور، أنه سيتم الاستعانة بذوي الكفاءة والخبرة لإنشاء المركز وتدريب الكوادر البشرية علي إدارة المركز وتنفيذ خطة العمل التي قامت المحافظة بوضعها.رافق المحافظ خلال جولته التفقدية المهندس أحمد يونس ، من الإدارة الهندسية بمجلس مدينة العريش والتي تقوم بالإشراف علي عملية إحلال وتجديد وتطوير المركز ووائل عادل محمود ،صاحب شركة العهد الحديث للمقاولات، المنفذة لعمليات الإحلال والتجديد الخاصة بالمركز.من ناحية أخري قام المحافظ يرافقه السكرتير العام بتفقد سوق الضاحية القديم، بجانب تفقد قصر ثقافة الطفل بحي الضاحية بالعريش..مؤكدًا علي أن الأنشطة الثقافية يتم تنفيذها "أون لاين" بسبب فيروس كورونا المستجد.اقرا ايضا: