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أخبار العالم

بتصريحات مثيرة.. أردوغان يصعّد من لهجته ضد أرمينيا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:58 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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شيماء مصطفى
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن الوقت قد حان لإنهاء الأزمة في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.

وأضاف أردوغان في كلمة له اليوم الاثنين، أنه تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب أذربيجان بكافة إمكانياتها.

وأشار إلى أن أذربيجان وجدت نفسها مضطرة إلى أن تحل مشكلاتها بنفسها في إقليم قره باغ، مهاجما أرمينيا بقوله إنها "قوة احتلال" للأراضي الأذربيجانية.

يأتي ذلك في وقت أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، اليوم الاثنين، الانضمام إلى أذربيجان في الصراع ضد أرمينيا.

ووفقًا لوسائل إعلام تركية، قال آكار: "نقف إلى جانب أشقائنا الآذاريين في الدفاع عن أراضيهم"، مطالبا أرمينيا بالانسحاب من منطقة ناغورنو كاراباخ.

واتهم آكار أرمينيا باستخدام المرتزقة خلال الاشتباكات مع أذربيجان، مطالبا إياها بوقف هجماتها فورًا.

وكانت الاشتباكات بين القوات الأرمينية والأذربيجانية حول منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها، دخلت اليوم الثاني على التوالي، مع ورود أنباء عن مقتل ما لا يقل عن 39 جنديًا، واتهامات متبادلة بين الجانبين باستخدام المدفعية الثقيلة.

وأكدت وزارة الخارجية الأرمينية، اليوم الاثنين، أن خبراء عسكريين أتراك يقاتلون جنبا إلى جنب مع أذربيجان في منطقة ناغورنو كاراباخ.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، قالت الوزارة، إن تركيا تزود أذربيجان بالطائرات الحربية والمسيرة.

هذا، وأعلن سفير أرمينيا لدى روسيا، فاردان توغانيان، أن تركيا أرسلت نحو 4 آلاف مسلح من الشمال السوري إلى أذربيجان.

وأضاف السفير الأرميني، أن المسلحين السوريين يشاركون في العمليات القتالية بإقليم ناغورني كاراباخ.
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